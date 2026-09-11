Aguascalientes inicia la Feria de la Uva 2026 con conciertos gratis

El arranque formal de las actividades turísticas y enológicas fue encabezado por la gobernadora Tere Jiménez.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó el arranque de la segunda edición de la Feria de la Uva 2026 en Aguascalientes, evento que reúne vino, gastronomía y espectáculos en la explanada de la Cava Domecq del 11 al 13 de septiembre.

Para garantizar la tranquilidad de las familias y asistentes durante los tres días de festividades, las autoridades estatales pusieron en marcha un operativo especial integrado por 230 elementos de distintas corporaciones públicas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, detalló que el dispositivo desplegará a 150 efectivos en los accesos fronterizos de la entidad y a 80 uniformados en el perímetro directo de la celebración.

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El resguardo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones municipales incluye 29 binomios caninos, 50 grupos motorizados, 20 vehículos, 10 elementos a caballo, cuatro drones y una aeronave.

Durante la presentación del plan de vigilancia, Jiménez destacó que la entidad mantiene indicadores positivos en materia de paz social, ubicándose en los primeros lugares de percepción de seguridad ciudadana a nivel nacional, según cifras oficiales del Inegi.

“Nuestra estrategia es preventiva, queremos que haya cero incidentes en los 31 eventos programados para que los visitantes disfruten la oferta turística de nuestras vinícolas y viñedos”, afirmó la mandataria estatal.

En el ámbito cultural, la programación de la festividad ofrece presentaciones musicales gratuitas en el Foro Vid a las 21:30 horas, destacando la participación de Río Roma este viernes y Benny Ibarra el sábado.

Actualmente, Aguascalientes se consolida entre los cinco principales productores de uva en México, al albergar más de 200 etiquetas de vino, 20 vinícolas y 24 viñedos integrados a la Ruta del Vino local.

Como parte del acto inaugural, el gobierno estatal entregó reconocimientos a la trayectoria de productores e impulsó la labor de empresas del sector como Casa Leal, Vinícola Santa Elena, Casa de Quesada, Vinícola El Secreto y Navegantes.

El festejo rescató además el legado histórico de Nazario Ortiz Garza, pionero que impulsó hace 72 años la primera feria vitivinícola en la entidad, sentando las bases del desarrollo enoturístico de la región hidrocálida.

La Feria de la Uva opera en un horario de 14:00 a 23:00 horas, consolidando una oferta turística, cultural y gastronómica dirigida a visitantes locales y nacionales.

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JVR