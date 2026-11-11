Son primera causa de muerte entre grupo de 25 a 44 años, según Inegi

La violencia se convirtió en la principal causa de muerte de los mexicanos de 25 a 44 años, por encima del cáncer, los accidentes y las enfermedades crónicas. Durante 2025, los homicidios arrebataron la vida a 14 mil 808 personas de estas edades, más de la mitad de todas las víctimas de asesinato que contabilizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Datos del más reciente informe de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) muestra que la violencia encabezó las causas de mortalidad entre los jóvenes adultos del país. A partir de los 45 años, los padecimientos cardiacos desplazaron a los homicidios de la primera posición.

Entre los mexicanos de 25 a 34 años, los homicidios provocaron ocho mil 327 muertes, casi un tercio más que los accidentes y el triple de las ocasionadas por cáncer. La violencia también encabezó la mortalidad entre las personas de 35 a 44 años, con seis mil 481 víctimas, una cifra superior en casi mil casos a los fallecimientos por tumores malignos y en mil 100 a los decesos accidentales.

El Dato: La cifra de víctimas de homicidio doloso en 2025 difiere entre el Inegi, que reporta 29 mil 488, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que registra 23 mil 612.

Al desglosar las cifras de 2025 por sexo, el Inegi confirmó que los homicidios constituyeron la primera causa de muerte entre los hombres de 25 a 44 años. Para las mujeres de ese mismo grupo, los tumores malignos encabezaron la clasificación, aunque las agresiones también figuraron entre los principales motivos de fallecimiento.

Un estudio de 2024 analizó 229 mil 182 homicidios en México entre 2015 y 2022. La mediana de edad de las víctimas fue de 33 años y las muertes representaron 9.19 millones de años de vida perdidos durante ese periodo. También encontró que los hombres representaron 88.96 por ciento de los asesinatos en todo el país, las armas de fuego fueron el principal mecanismo de muerte y la mayoría de los hechos ocurrió en espacios públicos.

En 2025, las estadísticas oficiales mostraron que casi nueve de cada 10 víctimas de homicidio en el país fueron hombres, con 25 mil 812 casos. En otros 338 registros no se especificó el sexo de la persona.

Los homicidios con armas de fuego representaron siete de cada 10 casos a nivel nacional. Las armas blancas causaron 9.5 por ciento de las muertes, mientras que el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación ocuparon el tercer lugar.

A nivel nacional, los homicidios disminuyeron en cuatro mil 62 casos respecto del año pasado, mientras que la tasa pasó de 25.8 a 22.6 víctimas por cada 100 mil habitantes. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, las agresiones ocuparon la segunda causa de muerte, con cinco mil 672 víctimas, apenas 631 menos que los fallecimientos por accidentes, que encabezaron la clasificación en este grupo de edad.

13 Mil 109 hombres de 25 a 44 años, víctimas de homicidio

AUTOLESIONES. Por su parte, el Inegi detalló en la EDR que el suicidio superó a las enfermedades del corazón y otros padecimientos como causa de muerte entre adolescentes y jóvenes mexicanos durante 2025. Las lesiones autoinfligidas ocuparon el tercer lugar de mortalidad en el grupo de 10 a 24 años, con un total de dos mil 470.

Los datos muestran que en el grupo de 15 a 34 años, contabilizó cuatro mil 624 suicidios, poco más de la mitad de todos los fallecimientos registrados por esta causa a nivel nacional.

Entre los menores de 10 a 14 años, las lesiones autoinfligidas provocaron 284 fallecimientos, únicamente por debajo de los accidentes, que ocasionaron 659, y los tumores malignos. Esta causa superó a las malformaciones congénitas, que sumaron 218 defunciones, y a los homicidios, con 169.

Pega el crimen ı Foto: Especial

La diferencia aumentó en el siguiente grupo de edad. En el grupo de los 15 a los 24 años, el suicidio cobró la vida de dos mil 186 personas, una cifra superior a los mil 604 decesos registrados por cáncer y más del doble de los 861 que provocaron las enfermedades del corazón. En ese segmento, los accidentes ocuparon la primera posición, con seis mil 303 víctimas, seguidos de los homicidios, con cinco mil 672.

Para la población de 25 a 34 años, el Inegi documentó otros dos mil 438 suicidios, equivalentes a poco más de una cuarta parte de todos los casos del país. Esta cifra colocó a las lesiones autoinfligidas en el quinto lugar entre las causas de muerte, apenas por debajo de las enfermedades cardiacas.

Aunque las estadísticas más recientes muestran una ligera disminución de la tasa general, el indicador permanece por encima del nivel que registró México una década atrás. En 2016 ocurrieron 5.2 muertes por suicidio por cada 100 mil habitantes; para 2025 la cifra alcanzó 6.9, cerca de un tercio más.

Esta evolución también presentó diferencias por sexo: ocho de cada 10 personas que murieron por suicidio eran hombres, una tasa de 11.3 por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces la registrada entre la población femenina.

Reflejo de malos hábitos ı Foto: Especial

Casi 50% de defunciones, por enfermedades crónicas

| Por Elizabeth Hernández |

Las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer provocaron casi una de cada dos muertes en México durante 2025. En conjunto, estos tres padecimientos cobraron la vida de 388 mil 342 personas, una cifra cercana a cinco veces el total de fallecimientos por accidentes y hechos violentos que documentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El más reciente informe de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) revela que las principales causas de mortalidad mantuvieron su concentración en enfermedades crónicas, pese a que el número general de decesos disminuyó 3.4 por ciento respecto del año anterior.

A escala nacional, contabilizó 792 mil 187 defunciones, 27 mil 485 menos que en 2024. La tasa fue de 606 por cada 100 mil habitantes; los problemas relacionados con la salud representaron nueve de cada 10. Las afecciones cardiacas ocuparon el primer lugar, con 183 mil 141 víctimas; la diabetes mellitus, 109 mil 839, y los tumores malignos sumaron 95 mil 362.

Los padecimientos del corazón ocasionaron más del doble de los 80 mil 279 fallecimientos por accidentes, homicidios y suicidios. Entre las alteraciones cardiacas, las enfermedades isquémicas provocaron casi tres de cada cuatro decesos. Esta categoría comprende la reducción del flujo sanguíneo por obstrucciones parciales o totales de las arterias. Las afecciones hipertensivas representaron otro 15.7 por ciento, uno de cada seis casos.

De todas las personas que fallecieron por enfermedades del corazón, 75.9 por ciento tenía 65 años o más, mientras que ese grupo concentró 55.8 por ciento de las defunciones por tumores malignos.

Entre los mexicanos de 55 a 64 años, la diabetes constituyó la principal causa de fallecimiento, con 23 mil 116 casos, ligeramente por encima de los que ocasionaron las afecciones cardiacas. Los tumores malignos ocuparon el tercer lugar, con 19 mil 332 víctimas. Para la población de 65 años y más, los problemas del corazón provocaron 138 mil 992 decesos, casi el doble de los que registró la diabetes. El cáncer permaneció en la tercera posición, con 53 mil 253.

BCS tiene 155% más defunciones por asesinato; en Colima, 2.a causa mortal

| Por Alan Gallegos |

Mientras que en Baja California Sur las defunciones a causa de homicidio registraron un aumento de 155 por ciento y se ubicó entre los estados con mayor repunte, Colima ocupa la tasa más alta del país, al reportar 92.6 casos por cada 100 mil habitantes, y el asesinato es la segunda mayor causa entre todos los fallecimientos en la entidad, el nivel más alto de las 32 entidades federativas.

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), difundidas este martes, el estado gobernado por el morenista Víctor Castro Cosío pasó de reportar 85 a 217 defunciones registradas por homicidio, al comparar 2024 y 2025.

MUERTES VIOLENTAS Y NO VIOLENTAS ı Foto: Especial

Además, en Baja California Sur los homicidios fueron la cuarta causa de muerte más frecuente y de igual forma en los hombres, solamente por debajo de enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus.

Aunque en el caso de Colima se reportó una disminución en la suma absoluta de asesinatos, ya que los casos pasaron de 910 a 672, volvió a ocupar la tasa más alta del país y superó cuatro veces la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes, que fue de 22.6.

El Dato: CHIHUAHUA, el estado con más superficie en el país, tuvo la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, con 761 casos.

OTROS MOTIVOS. A nivel nacional, en 2025 se registraron 29 mil 488 homicidios, de los cuales 11.3 por ciento correspondió a mujeres y 87.5 por ciento, a hombres, mientras que en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.

También se mencionó que los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por presunto homicidio fueron arma de fuego, con 70.6 por ciento; contacto traumático con arma blanca, con 9.5 por ciento, y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6 por ciento.

Cabe mencionar que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción en la mayoría de los estados, tanto para mujeres como para hombres.

Pero, en el caso de Colima, fue el único estado en el que los homicidios fueron la segunda causa de muerte más frecuente, solamente atrás de las enfermedades del corazón. De igual manera, fue la segunda causa en hombres y, en el caso de las mujeres, este ilícito no entró entre las primeras cinco causas de defunciones.

Es decir que en Colima es más probable morir por un asesinato que como consecuencia de un tumor maligno, por diabetes o por un accidente.

El Inegi mencionó que, en Colima, la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón fue de 115.2.

En cuanto a la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de diabetes mellitus, en la entidad fue de 70.0 y, en el caso de tumores malignos, fue de 71.0.

15 Mil 467 menores de un año fallecieron en 2025 en el país

ACCIDENTES. Para el caso de Baja California Sur, la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón fue de 85.5 y, en el caso de diabetes mellitus, fue de 37.9, mientras que por los tumores malignos fue de 65.9.

Otro de los datos que revelan las estadísticas del Inegi es que la tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de accidentes fue de 42.9 en Colima y de 5.8 en Baja California Sur.

En Colima se reportó un total de mil 19 defunciones por causas externas (accidentales y violentas), de las cuales 821 de las víctimas fueron hombres y 197, mujeres. De éstas, 132 fueron en vivienda particular, 492 en vía pública, una en área deportiva, 94 en otro lugar, 27 en área comercial o de servicios, siete en área industrial, 15 en granja o rancho y 251 son casos especificados.

En la entidad se reportaron 505 defunciones por causas externas, de las cuales 438 fueron en hombres y 67, en mujeres. De éstas, 92 fueron en vivienda particular, 250 en vía pública, una en área deportiva, una en escuela u oficina, dos en vivienda colectiva, ocho en área comercial, dos en área industrial, 11 en granjas o rancho, 78 en otro y 60, no especificado.

El Tip: EN 2025 se registraron en el país 80 mil 279 defunciones por causas externas, ajenas a cualquier enfermedad, la mayoría provocadas por accidentes (48.3 por ciento).

FACTORES EXTERNOS. De acuerdo con el Inegi, se consideran como causas externas aquéllas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta.

Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser accidentes, homicidios y suicidios. Se consideran tanto las lesiones como la presunción de la intención, lo cual se identifica mediante el tipo de defunción en el certificado: agresión (presunto homicidio), lesión autoinfligida intencionalmente (presunto suicidio), presunto accidente e intervención legal.

Hay registros de decesos en los que la o el certificante, al no identificar el tipo de defunción, manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad.

Se estableció que en 2025 se registraron 80 mil 279 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 48.3 por ciento; las causadas por un presunto homicidio, 36.7 por ciento, y 11.3 por ciento tuvo como causa un presunto suicidio.