Canelo vs Mbilli; conoce la cartelera completa y todos los mexicanos que pelean

La cartelera entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá a cuatro mexicanos peleando por campeonato, pues además del cetro mundial de las 168 libras que disputa el tapatío, los connacionales Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado buscarán salir de Arabia Saudita como monarcas.
El Canelo buscará arrebatarle el título mundial de peso supermedio a Christian Mbilli este 31 de octubre. La función se realiza en Riyad, Arabia Saudita, en donde la temática de la cartelera es México vs El Mundo, pues en total se han anunciado a 10 púgiles aztecas.
Cartelera completa de Canelo vs Mbilli
- Canelo vs Mbilli-Título mundial supermedio CMB
- Jaime Munguía vs Nikita Zon-Título supermedio WBA
- Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra-Título pluma WBO
- Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov-Título ligero IBF
- David Picasso vs Carl Martin
- Reito Tsutsumi vs Raymundo Rojas
- Sultan Almohammed vs Erick Villegas
- Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez
- Carlos Emiliano vs Flavius Biea
- Bryan León vs Héctor Aguirre
Canelo lanza reto a Mbilli
El boxeador mexicano Saúl Álvarez habló sobre lo que será su combate ante el francés Christian M’billi, quien es el campeón mundial de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo y a quien el “Canelo” le dedicó un fuerte mensaje.
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El “Canelo” Álvarez y Christian M’billi estuvieron frente a frente en el programa promocional de DAZN, Face OFF, en donde el mexicano dijo que el galo “no podría vencerme ni aunque tuviera 60 años. No puede vencerme en esta vida”.
“Voy a estar muy bien. Voy a estar listo. Puedo lastimarlo y detenerlo. No podría vencerme ni aunque tuviera 50 o 60 años. No puede vencerme en esta vida. Es un campeón. Por eso lo elegí: quiero pelear contra campeones. No sé si tiene la capacidad para manejar la situación, pero ya veremos”, comentó el peleador tapatío en la cara de su rival.
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