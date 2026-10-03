La millonaria apuesta del Canelo Álvarez para el México vs Estados Unidos que pone en juego su fortuna (FOTO)

Canelo Álvarez estará muy atento a lo que ocurra con el partido entre México y Estados Unidos, pues el boxeador jalisciense realizó una fuerte apuesta a que la Selección Nacional se lleva la victoria frente al conjunto de las Barras y las Estrellas. El pick que realizó lo publicó en su cuenta de X.

El boxeador azteca enseñó en sus redes sociales que apostó 7 mil 182 dólares en la app de kalshi. Haciendo la conversión, el Canelo Álvarez pone en juego poco más de 130 mil pesos mexicanos a que el equipo de Rafa Márquez vence esta noche a Estados Unidos en Arizona. El pugilista mostró su ticket junto al mensaje “¡Hoy gana México!“.

¿Cuánto podría ganar el Canelo Álvarez con su apuesta a favor de México?

Canelo Álvarez sigue con su preparación de cara a su pelea ante Christian Mbilli, pero el mexicano se tomará un tiempo para ver el partido entre la Selección Nacional y Estados Unidos para ver si su apuesta será ganadora esta noche.

La cantidad que recibirá el pugilista jalisciense en caso de que México gané será de 19 mil 458.15 dólares, que haciendo la conversión serán 353 mil 375.57 pesos mexicanos, una cantidad que podría aumentar o disminuir la fortuna del Canelo Álvarez.

En el pasado, el pugilista mexicano ha compartido las apuestas que ha realizado en diferentes partidos, como la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, en la que puso su dinero a que La Roja ganaba y Leo Messi metía un gol. Aunque no publicó cuanto dinero le puso a este ticket, la apuesta fue negativa, ya que el delantero del Inter Miami no marcó.

🇲🇽 MEXICO VS THE WORLD 🌍



🥊 Canelo Alvarez vs Christian Mbilli



👑 WBC Super Middleweight

📆 October 31st

📺 DAZN

📍 Riyadh, Saudi Arabia @RiyadhSeason 🇸🇦 pic.twitter.com/ehjRVQINIF — Ring Magazine (@ringmagazine) September 29, 2026

Canelo Álvarez se enfrenta a Christian Mbilli en Arabia Saudita

El Canelo Álvarez volverá a pisar las tierras de Arabia Saudita para tener su segunda pelea del otro lado del mundo, la cual será contra Christian Mbilli en el evento “Mexico vs The World”, cartelera que protagonizarán diferentes pugilistas aztecas.

El evento está programado para el 31 de octubre del 2026 y la pelea será por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el cual perdió el mexicano hace unos meses cuando perdió ante Terence Crawford en Las Vegas.

Saúl Álvarez no ha tenido actividad este año arriba del cuadrilátero por la lesión en el codo que sufrió, por lo que su primer enfrentamiento será ante Mbilli y se espera que pueda conseguir la victoria. El mexicano afirmo que quedan entre 4 y 5 peleas para su retiro.

DCO