Jannik Sinner no competirá en el Abierto de Australia, mientras se recupera de una reciente cirugía en la rodilla derecha, informaron este jueves los organizadores del primer torneo del Grand Slam de 2027.

“Hemos estado en contacto regular con el equipo de Jannik y nos han confirmado que no se unirá a nosotros para el Abierto de Australia en enero tras su reciente cirugía”, señaló el director general de Tennis Australia, Andrew Abdo.

We’ll miss you this summer, @janniksin



Wishing you a speedy recovery 💙 pic.twitter.com/qbfW2RFICl — #AusOpen (@AustralianOpen) November 24, 2026

“A Jannik le encanta competir aquí en Melbourne y espera con ilusión regresar para el Abierto de Australia 2028. Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta en la cancha”.

El astro italiano del tenis dijo el martes que se había sometido a una operación “menor” en su problemática rodilla derecha, después de que no respondió bien a otros tratamientos.

Sinner no juega desde que revalidó su título de Wimbledon en julio para conquistar su quinto cetro de Grand Slam en individuales, y recientemente perdió el número 1 del ranking ante Alexander Zverev.

“Tengo que respetar los protocolos en este momento porque si apresuramos las cosas podríamos tener problemas más serios”, dijo Sinner durante una conferencia de prensa en Milán a principios de este mes.

El mes pasado, cuando Sinner dio por terminada su campaña 2026, un comunicado de su equipo de representación dijo que el italiano de 25 años “seguirá un curso de tratamiento para la inflamación en su rodilla”.

Es su segunda ausencia prolongada del circuito de tenis en dos años después de que Sinner aceptó una suspensión de tres meses en un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje por un caso positivo en 2025.

El Abierto de Australia comienza el 17 de enero en Melbourne, donde Sinner ha tenido mucho éxito.

Obtuvo su primer título de Grand Slam en individuales en 2024 al vencer a Daniil Medvedev en cinco sets en Melbourne Park, y lo revalidó al ganar la final de 2025 contra Zverev.

Sincaraz 🤝@carlosalcaraz offers his support after Jannik Sinner underwent knee surgery. pic.twitter.com/xhVL2k8BuP — #AusOpen (@AustralianOpen) November 25, 2026

En sus siete participaciones en el Abierto de Australia, tiene una foja de 27-5 para un índice de éxito del 84%. Perdió en las semifinales de 2026 ante Novak Djokovic.

El miércoles, la cuenta del Abierto de Australia en X pareció anticipar que Sinner no aparecería en Melbourne. Publicó un mensaje que sugería que Sinner podría haber decidido ya no jugar en Australia en enero.

“Te extrañaremos este verano, @janniksin. Te deseamos una pronta recuperación”, decía.