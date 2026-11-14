Jorge Campos habla fuerte sobre el desempeño del Tala Rangel en la Selección Mexicana

La Fecha FIFA pasada uno de los jugadores más criticados de la Selección Mexicana fue Raúl Rangel, por el partido que se perdió 3-0 ante Estados Unidos, pero la leyenda Jorge Campo salió en defensa del portero de las Chivas, recordando la gran Copa del Mundo que tuvo y como fue el héroe del Tricolor.

Campos, considerado por muchos como el mejor portero de la historia de México, indicó que se sintió orgulloso por el Mundial que hizo el Tala. Destacó las grandes actuaciones del cancerbero del Club Deportivo Guadalajara.

“Fue nuestro héroe, fue el mejor, para mí el mejor jugador de la selección y se me hizo injusto todo lo que hablaron, porque siempre hablamos, siempre criticamos, me incluyo a veces critico, no públicamente, pero les hablo y les digo, oye, esto no lo puedes hacer. Como portero me sentí orgulloso de lo que hizo, porque era lo que esperábamos de él, era que lo hiciera increíble, lo hizo increíble”, dijo el Brody Campos.

Jorge Campos pide apoyo para Raúl Rangel

Jorge Campo le pidió a los aficionados que apoyen a Raúl Rangel porque puso en alto el nombre de México y dio una de las mejores actuaciones del Tricolor en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con atajadas que fueron clave para pasar la primera ronda de manera invicta.

“Es el mejor y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo al 100% porque puso el nombre de México allá arriba para todos. Nos sentíamos orgullosos, no perdimos algún partido de la primera fase y el otro partido gracias a él, porque hizo dos, tres atajadas, increíble”, comentó Jorge Campos.

Campos, arquero salido de la cantera de los Pumas de la UNAM, recordó que la posición del arquero es de las más complicadas porque con una mala actuación puedes generar malos comentarios, a pesar de que en el pasado hayan tenido grandes actuaciones.

“La posición del portero es así. Hace un mes cuando jugó la selección los cuatro partidos, ustedes se lo acabaron (los medios) y después en el partido contra Monterrey, para el penal y como mil. Yo lo veo muy bien, yo nunca he tenido dudas, porque como portero te vas a equivocar. Hizo un récord que a todos los porteros nos encantaría”, indicó.

Además, Jorge Campos habló sobre Luis Ángel Malagón, quien se perdió la Copa del Mundo 2026 por una lesión que sufrió con el América. El también exdelantero dijo que no conoce la situación en la que está el futbolista de las Águilas, pero que es un gran arquero.

“Malagón es un gran portero lo demostró, lo hizo y se lesionó ahorita no sé qué nivel está no sé cómo anda, cómo está eso lo debe evaluar el entrenador de la selección. No soy técnico, no soy entrenador de porteros, entonces por eso, con mucho respeto, Malagón lo hizo increíble anduvo en su momento ganó tres campeonatos consecutivos en América fue espectacular pero ahorita no está”, aseguró Campos.

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