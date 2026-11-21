El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de noviembre de 2026.

Nuevo León se se posiciona en primer lugar nacional en inversión extranjera directa, generación de empleos y creación de empresa, expuso el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno en el Parque del Agua, el mandatario destacó que Nuevo León captó el 76 por ciento de las empresas que llegaron a México atraídas por el nearshoring.

Hasta la fecha, suman 140 billones de dólares en inversión extranjera directa de empresas como Ternium, Lego, Volvo, Unilever y Bobcat.

“Somos por mucho primer lugar en inversión extranjera”, sostuvo, y resaltó la creación de 430 mil nuevos empleos así como más de 492 proyectos de inversión confirmados.

“Hoy Nuevo León es primer lugar en todos los índices económicos. El que me agarren: inversión extranjera, empleo, creación de empresas, creación de empleos con inteligencia artificial, exportaciones y un largo etcétera”, agregó García Sepúlveda.

Por otra parte, recordó la inversión de 10 mil millones de pesos para el financiamiento de más de 4 mil 300 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mediante el programa Nuevo Impulso Nuevo León.

A lo anterior, se suma el programa Hecho en Nuevo León, e iniciativas como Mercado Hecho en Nuevo León para impulsar el emprendimiento.

En tanto, enfatizó la modernización de la Aduana Colombia-Laredo, que pasó a ser “la más moderna, segura y eficiente”, y a atender hasta 8 mil tráileres diarios, que aportan 4 mil millones de pesos adicionales anuales a Nuevo León.

García Sepúlveda también rescató la remodelación del aeropuerto y apertura de nuevos vuelos internacionales; además, Nuevo León incrementó su oferta turística al alcanzar un total de 5 Pueblos Mágicos.

“Con lo nuevo, tenemos un nuevo aeropuerto, nuevos vuelos internacionales y más pueblos mágicos para impulsar el turismo. Avanzamos en la digitalización del gobierno y la educación. Gracias a esto, Nuevo León es el primer lugar nacional en inversión extranjera directa, generación de empleo y creación de empresas. Lo nuevo cumple”, reiteró el gobernador.

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cehr