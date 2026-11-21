El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de noviembre de 2026.

El gobernador Samuel García Sepúlveda, destacó la reestructuración en materia de movilidad en Nuevo León, que incluye el sistema Metrorrey, nuevas carreteras y proyectos ferroviarios.

Desde el Parque del Agua, en el municipio de Guadalupe, el mandatario estatal se refirió a la construcción de las líneas 4 y 6 del Metrorrey, además de la línea al Aeropuerto.

“En cuatro años vamos a hacer más Metro de lo que se construyó en 36 años”, sostuvo, al adelantar la inauguración de tres estaciones por mes.

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“Muy pronto vamos a disfrutar el Metro más moderno y seguro de todo el continente”, aseveró, al recordar la reconstrucción de la Línea 2 y la modernización de la Línea 1 con 22 trenes nuevos, la remodelación de estaciones y un nuevo CETRAM.

García Sepúlveda también destacó la eventual conexón del Metrorrey con el Tren del Norte, el tren de pasajeros del Gobierno Federal que conectará Ciudad de México, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo.

Por otra parte, resaltó la adquisición más de 4 mil 300 nuevos camiones y 400 nuevos parabuses para modernizar la flota del transporte público en Nuevo León.

Asimismo, al señalar que pasaron cuatro décadas sin construcción de carreteras, el gobernador recordó la edificación de 7 nuevas rutas, entre ellas la autopista al Aeropuerto, la carretera a la Huasteca y los tramos 1 y 3 de carretera Interserrana.

“Gracias a esto, Nuevo León es primer lugar en obra pública. Primer lugar en todo. Lo nuevo cumple, pues estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener”, sostuvo.

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cehr