El gobernador Samuel García Sepúlveda, destacó la reestructuración en materia de movilidad en Nuevo León, que incluye el sistema Metrorrey, nuevas carreteras y proyectos ferroviarios.
Desde el Parque del Agua, en el municipio de Guadalupe, el mandatario estatal se refirió a la construcción de las líneas 4 y 6 del Metrorrey, además de la línea al Aeropuerto.
“En cuatro años vamos a hacer más Metro de lo que se construyó en 36 años”, sostuvo, al adelantar la inauguración de tres estaciones por mes.
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“Muy pronto vamos a disfrutar el Metro más moderno y seguro de todo el continente”, aseveró, al recordar la reconstrucción de la Línea 2 y la modernización de la Línea 1 con 22 trenes nuevos, la remodelación de estaciones y un nuevo CETRAM.
García Sepúlveda también destacó la eventual conexón del Metrorrey con el Tren del Norte, el tren de pasajeros del Gobierno Federal que conectará Ciudad de México, Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo.
Por otra parte, resaltó la adquisición más de 4 mil 300 nuevos camiones y 400 nuevos parabuses para modernizar la flota del transporte público en Nuevo León.
Asimismo, al señalar que pasaron cuatro décadas sin construcción de carreteras, el gobernador recordó la edificación de 7 nuevas rutas, entre ellas la autopista al Aeropuerto, la carretera a la Huasteca y los tramos 1 y 3 de carretera Interserrana.
“Gracias a esto, Nuevo León es primer lugar en obra pública. Primer lugar en todo. Lo nuevo cumple, pues estamos construyendo la movilidad que siempre debimos tener”, sostuvo.
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cehr