Muere Guillermo Camacho Ávila, padre de la alcaldesa de Huanusco, Zacatecas

Guillermo Camacho Ávila, padre de la presidenta municipal de Huanusco, Julieta Isamar Camacho García, murió luego de un percance automovilístico registrado durante la madrugada de este jueves en ese municipio de Zacatecas. La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El fallecimiento fue confirmado por autoridades estatales, entre ellas el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien informó que la Fiscalía había notificado sobre un accidente vehicular ocurrido en Huanusco. El vehículo en el que viajaba Camacho fue localizado en la zona norte de la cabecera municipal, en las inmediaciones de la Unidad Deportiva.

La alcaldesa señaló posteriormente que su padre habría sido víctima de un presunto ataque armado mientras se trasladaba del municipio de Tabasco hacia Huanusco. Según su versión, la agresión habría provocado que perdiera el control del vehículo y posteriormente chocara. Sin embargo, la causa exacta del fallecimiento todavía estaba pendiente de determinarse mediante la necropsia de ley.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mantiene abierta una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Guillermo Camacho Ávila.

📰 #Huanusco | Muere padre de la presidenta municipal de Huanusco en accidente vehicular.

Rodrigo Reyes Mugüerza confirmó el fallecimiento de Guillermo Camacho Ávila, padre de Julieta Isamar Camacho, presidenta municipal de Huanusco, tras un accidente vehicular. pic.twitter.com/G05ZepDPvz — Imagen de Zacatecas (@ZacatecasImagen) October 8, 2026

En su comunicado, Julieta Camacho pidió evitar la difusión de rumores y de información que no haya sido verificada, al considerar que las especulaciones podrían afectar las investigaciones y el proceso que enfrenta su familia.

La presidenta municipal explicó que esperaba los resultados de los estudios forenses para conocer oficialmente las causas de la muerte de su padre. Por ello, pidió respeto hacia su familia mientras avanzaban las diligencias correspondientes.

La alcaldesa también agradeció las muestras de solidaridad recibidas después de darse a conocer el fallecimiento y reconoció el apoyo institucional para iniciar las investigaciones.

Al mismo tiempo, exigió a las autoridades actuar con transparencia y apego a la verdad para esclarecer lo ocurrido. En su mensaje, demandó que se haga justicia por la muerte de su padre y que, en caso de confirmarse la existencia de responsables, se proceda conforme a la ley.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer las circunstancias precisas del percance y determinar si existe alguna relación entre el supuesto ataque señalado por la alcaldesa y el accidente vehicular.

Comunicado de la alcaldesa Julieta Camacho ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT