Mauricio Kuri niega ruptura con el Gobierno Federal; defiende cooperación policial con EU

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México junto a Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, rechazó una ruptura con el Gobierno Federal pese a las recientes diferencias con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la Academia Internacional de Capacitación Policial.

En el marco de la entrega del XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026, fue cuestionado sobre la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo, a la que asistió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre la que respondió: “Nunca haría yo algo en contra de mi país y siempre lo haría con la ley”.

Kuri González descartó una posible fractura con la Presidenta y aseguró que las diferencias no afectarán la coordinación entre ambas administraciones. “Nosotros seguiremos trabajando de cerca con la Federación”, sostuvo.

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El mandatario también confirmó que se comunicó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el canciller Roberto Velasco Álvarez para abordar los procedimientos en materia de cooperación internacional que debe cumplir la academia de formación policial.

Por otra parte, aclaró que la colocación de la primera piedra tuvo únicamente un carácter protocolario y que durante el encuentro no hubo acuerdos formales ni intervención de agentes extranjeros. También recordó que el gobierno de Querétaro notificó previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita diplomática.

“No se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la Cancillería se especificó que no había ningún tema de agentes que habían intervenido”, explicó.

El gobernador señaló que Querétaro todavía debe definir el plan de estudios y las actividades de formación antes de iniciar los trámites correspondientes ante las dependencias federales. Aseguró que cualquier colaboración con instituciones extranjeras atenderá los mecanismos que establece la legislación mexicana.

Defiende cooperación policial con EU

Mauricio Kuri también defendió los vínculos que Querétaro mantiene desde hace años con diversas representaciones diplomáticas, particularmente con la Embajada de Estados Unidos, mediante programas de capacitación para integrantes de la Policía Estatal.

El mandatario destacó que numerosos agentes han recibido preparación de instituciones internacionales y consideró importante conservar esos mecanismos para fortalecer las capacidades de las corporaciones locales.

Además, explicó que la academia contempla materias que van más allá de la formación operativa, entre ellas prevención del lavado de dinero y conocimientos técnicos para enfrentar distintas modalidades delictivas. “Yo creo que todo lo que se haga a favor de la seguridad es poco”, sostuvo.

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cehr