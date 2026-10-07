Kuri mantiene silencio ante el reclamo federal

El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, dejó sin respuesta pública el nuevo reclamo de la Presidenta Claudia Sheinbaum por la academia policial que su administración proyecta operar con capacitación de Estados Unidos.

Tras dos días de cuestionamientos, el mandatario no ha explicado si solicitará la autorización federal que, según el Estado, requiere el proyecto ni qué alcance tendrá la participación estadounidense.

La única respuesta del gobierno estatal fue la difusión de un oficio con el que buscó acreditar que la Cancillería fue notificada sobre la visita del embajador Ronald Johnson. El documento, sin embargo, no aclaró si la academia cuenta con autorización para recibir capacitación de EU. Kuri tampoco retomó públicamente el tema y mantuvo su comunicación concentrada en otros asuntos de su administración.

30 Por ciento de anticipo se otorgaría por la obra

El lunes, el gobernador concentró su comunicación pública en una reunión con directivos de CloudHQ, quienes elevaron a casi seis mil millones de dólares el financiamiento para su campus de centros de datos en Querétaro. Un día después, frente a un nuevo reclamo de Sheinbaum, el panista volvió a dejar fuera el tema y difundió su gira por Pinal de Amoles, donde supervisó caminos afectados por las lluvias y trabajos de atención en la zona.

La ausencia de una respuesta contrastó con la postura del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, quien sí salió en defensa del proyecto. Aseguró que representantes de dependencias federales estuvieron presentes durante la colocación de la primera piedra y rechazó que la academia implique una cesión de funciones de seguridad a Estados Unidos.

Kuri respaldó públicamente el proyecto durante su presentación, pero desde que comenzó el cuestionamiento presidencial no ha detallado si su administración realizará un trámite adicional ante las autoridades federales ni qué agencias estadounidenses participarán en la capacitación.