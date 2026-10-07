CSP: Falta autorización a Kuri para plan con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la academia policial proyectada por el gobierno de Querétaro para recibir capacitación de agencias estadounidenses no cuenta con autorización federal. Exigió a la administración de Mauricio Kuri cumplir con la ley y aclaró que notificar la visita del embajador Ronald Johnson no equivale a obtener el aval para ese proyecto.

En conferencia, se refirió al oficio del gobierno de Querétaro que circuló públicamente, en el que se notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la visita del diplomático de EU. El documento describía el encuentro como protocolario y señalaba que no implicaba establecer mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad.

El Dato: El presidente del Senado, el morenista Higinio Martínez, consideró que el diferendo entre el gobernador Kuri y la Presidenta Sheinbaum ya fue aclarado y subsanado.

Sheinbaum sostuvo que esa notificación no acredita una autorización para que agencias estadounidenses participen en la academia policial. Para respaldar su señalamiento, exhibió un video en el que el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Elías Pérez Hernández, explicó, durante la colocación de la primera piedra de la academia, que el centro estaba concebido para recibir capacitación especializada de agencias estadounidenses y ponerla al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública.

Con esa grabación, sostuvo que sus cuestionamientos del lunes se basaron en lo expresado por el propio funcionario estatal sobre el propósito de ese espacio.

“¿Por qué sabemos que en esa academia van a participar las agencias de Estados Unidos? Porque lo dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro en el evento”, por lo que, afirmó, no se trata de una suposición.

La mandataria explicó que, entre diciembre de 2021 y octubre de 2026, se identificaron nueve proyectos de colaboración entre Querétaro y agencias estadounidenses. Ocho corresponden a la Fiscalía General del Estado y uno a la Secretaría de Seguridad, pero ninguno se refiere a la nueva academia.

Ese registro, señaló, no permite considerar autorizado el proyecto presentado por Kuri y Johnson. La cooperación prevista para el centro debe contar con su propia evaluación y el dictamen de la SRE, mediante el procedimiento que involucra al Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

Insistió en que la participación de agencias extranjeras requiere atender las disposiciones mexicanas, cuando se trata de capacitación relacionada con delitos cuya atención corresponde a la Federación.

Mencionó las restricciones constitucionales para que los estados celebren alianzas, tratados o coaliciones con otros países, así como los controles previstos en la Ley de Seguridad Nacional para la relación entre agentes extranjeros y autoridades estatales.

También aludió a criterios de la Suprema Corte sobre las atribuciones de estados y municipios frente a gobiernos extranjeros. Reiteró que las entidades deben encauzar sus proyectos por las instancias federales competentes. Aclaró que su postura no implica rechazar el apoyo internacional, sino exigir que se cumplan los requisitos para recibirlo. Por ello, llamó al gobierno queretano a solicitar la autorización si pretende desarrollar la capacitación con respaldo estadounidense.

“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley. Porque no puede ser que uno hable del Estado de derecho y que después, a la hora de la hora, pues no cumpla con los requisitos”, declaró.

FGR aún indaga acción de la CIA en Chihuahua

| Por Yulia Bonilla |

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la investigación sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria señaló que corresponde a la institución informar sobre el avance de las indagatorias y definir el mecanismo elegido para hacerlo.

El caso involucra a dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente después de participar en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la entidad.

En conferencia, señaló que toda pérdida de vidas debe lamentarse, pero subrayó que los agentes estadounidenses participaban en una operación.

“La Fiscalía General de la República tiene todavía abierta esa investigación”, dijo y planteó que la fiscal Ernestina Godoy o la institución, mediante un boletín u otra vía que se determine, debería dar a conocer información sobre el curso del caso.

50 Funcionarios declararon ante la FGR por este caso

La Presidenta abordó el asunto en el contexto de los cuestionamientos a la cooperación de autoridades estatales con agencias extranjeras en materia de seguridad. Además de Chihuahua, hizo referencia a la controversia por la academia policial de Querétaro.

Reiteró que los gobiernos locales deben someter sus proyectos de colaboración internacional a la evaluación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y solicitar la autorización correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Explicó que ese procedimiento se aplica cuando una entidad busca establecer relaciones en materia de seguridad con el Gobierno de Estados Unidos o alguna de sus agencias, y también cuando pretende colaborar con autoridades de otros países.

“Para poder hacer, cualquier entidad de la República, cualquier gobierno de los estados, para poder tener relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias o algún otro gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este Grupo de Alto Nivel y tiene que solicitar la autorización a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, subrayó.

La valoración, añadió, debe determinar si la cooperación es factible conforme a las leyes mexicanas y a los principios de política exterior. De esta manera, sostuvo, los proyectos estatales deben pasar por las instancias federales encargadas de revisar su procedencia.