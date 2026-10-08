Violencia contra policías es casi el doble en Zacatecas que en el país

La violencia contra los policías en Zacatecas es de tal magnitud que, en los últimos siete años, casi duplicó la media nacional de 41.8 por ciento, con un balance estatal de 71.1 por ciento de ataques contra autoridades, la cual incluye policías municipales, estatales, de investigación, federales e instalaciones de corporaciones.

Entre julio de 2019 y agosto de 2026, en la entidad se registraron 88 eventos catalogados como violencia político-cri-minal contra 97 víctimas y siete instalaciones, de los cuales 71.1 por ciento pertenece a corporaciones policiales.

Destaca el caso de Fresnillo, donde, de la totalidad de los eventos, 22 tuvieron lugar en ese municipio, con 26 víctimas. De 2021 a 2023, las agresiones se focalizaron primordialmente en agentes de la Policía Municipal, Estatal y de Investigación. No obstante, desde 2024 las dinámicas se desplazaron hacia funcionarios del ayuntamiento municipal.

El Dato: EN MUNICIPIOS con alta concentración de casos, como Fresnillo, la violencia afecta de manera directa a las corporaciones policiales y a las autoridades de los ayuntamientos.

LA COYUNTURA. De las 97 víctimas en la entidad, 69 pertenecen a corporaciones policiales, de las cuales 64 son del área de seguridad, más cinco casos de personas de investigación de la fiscalía.

Así lo dio a conocer un reporte especial de Zacatecas que realizó la organización Data Cívica, el cual destacó que a nivel nacional esta proporción es de 41.8 por ciento; es decir, la violencia contra las corporaciones policiales en Zacatecas es de casi el doble.

El reporte se plantea en medio del inicio del proceso electoral 2026-2027, en el que en Zacatecas se elegirán la gubernatura, 30 diputaciones locales (18 de mayoría relativa y 12 de representación proporcional), 58 ayuntamientos (presidencias municipales, sindicaturas y regidurías), además de las diputaciones federales de la entidad.

Entre 2022 y 2023, Zacatecas concentró poco más de seis por ciento de todos los eventos de violencia político-criminal del país. Sin embargo, esa violencia no sólo ha sido en contra de las personas candidatas, pues también ha afectado a las corporaciones policiales.

34 Víctimas en 2023, cuando se alcanzó el máximo nivel

A INSTALACIONES. Entre los ataques a policías en Zacatecas de 2019 a 2026 se suman siete comandancias municipales afectadas y que suman 10 ataques en total: Tepetongo (2), Luis Moya (2), Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Trancoso, Trinidad García de la Cadena y Ojocaliente (2).

De acuerdo con Data Cívica, en lo que va de 2026 se han registrado dos ataques con artefactos explosivos, “un método del crimen organizado que no se había visto dentro de la base de datos”.

Se trata de los casos ocurridos el pasado 5 de marzo contra la Dirección de Seguridad Pública de Luis Moya, y el 30 de agosto contra la comandancia de Ojocaliente, este último con un coche-bomba.

Del ámbito estrictamente partidista, en siete años se registraron únicamente cuatro víctimas del ámbito partidista en esta entidad, que representan 5.2 por ciento de los agraviados en toda la entidad. A nivel nacional, los afectados partidistas representaron 19.2 por ciento.

Por género, a nivel nacional, 34.9 por ciento de las mujeres víctimas eran del Poder Ejecutivo; 28.4 por ciento, del ámbito electoral, y 26 por ciento pertenecen a corporaciones policiales.

Sin embargo, en Zacatecas es al revés, pues de las 10 mujeres que han sido víctimas de la violencia, ocho pertenecen a corporaciones policiales, una del Poder Ejecutivo, una del Poder Judicial y ninguna del electoral.

El Tip: EN EL PERIODO de 2021 a 2023, las agresiones se focalizaron primordialmente en los agentes de las policías Municipal, Estatal y de Investigación.

FUERA DEL PATRÓN. De acuerdo con la asociación civil Data Cívica, aunque entre 2023 y 2025 en Zacatecas se registró una caída de 86 por ciento de los eventos de violencia político-criminal, “no se puede afirmar si esa caída refleja menos violencia o cobertura”.

“Lo que sí podemos descartar es que se trate de un cambio en nuestro propio registro: el descenso ocurrió cuando la base nacional alcanzaba su máximo, con 575 eventos en 2024 y 464 en 2025, y se sostiene aun sin contar el área de elecciones y campañas, que explica el aumento nacional de 2024.

“Más que la magnitud de la caída, lo que nuestros datos permiten observar con claridad es su composición. Si la reducción se debiera sólo a una menor cobertura, esperaríamos que afectara de forma parecida a todos los perfiles; en cambio, en Zacatecas se concentró en las corporaciones policiales, mientras que las agresiones contra la administración municipal se mantuvieron”, señala el documento divulgado ayer.

En conclusión, la organización menciona que el comportamiento de la violencia político-criminal en Zacatecas difiere del patrón nacional, ya que en el país la mayoría de las víctimas son del área de elecciones y campañas, mientras que en Zacatecas la violencia se ha concentrado en las corporaciones policiales y en funcionarios de la administración pública municipal.

“Ante el inicio del proceso electoral 2026-2027, los datos muestran que los riesgos no se restringen al ámbito electoral. En municipios con alta concentración de casos como Fresnillo, que abarca uno de cada cuatro eventos de la entidad, la violencia continúa afectando de manera directa a las corporaciones policiales y a las autoridades de los ayuntamientos”, menciona el reporte.