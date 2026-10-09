¿Cómo hacer y recibir el reembolso por conciertos cancelados de Natanael Cano?

Este viernes, Natanael Cano dio a conocer que canceló los últimos 10 conciertos de su gira por México, una noticia que desanimó a los seguidores del cantante de corridos tumbados.

El músico apareció recientemente en un video donde golpeó a pedradas una camioneta de lujo, tras decir que no le gustaba el color. Tras esto, a través de redes sociales dieron a conocer una pausa en las presentaciones del hermosillense.

Natanael Cano en Guadalajara ı Foto: IG: @natanael_cano

¿Cómo hacer recibir el reembolso por conciertos cancelados de Natanael Cano?

Para obtener el reembolso de las fechas canceladas del tour Natanael Cano Vol. 1, el procedimiento exacto depende de la forma de pago y de la empresa boletera autorizada para cada recinto, ya que algunos se vendieron a través de Ticketmaster, otros con eTicket y algunos más en AREMA Ticket.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el equipo del artista, los reembolsos se gestionan a través del mismo punto de venta original donde adquiriste tus entradas.

En la mayoría de las plataformas (como eTicket o Ticketmaster), el reembolso suele procesarse de forma automática hacia la misma tarjeta con la que realizaste el pago y puede reflejarse en tu estado de cuenta en un plazo de 15 a 30 días hábiles, según las políticas del banco emisor.

Es aconsejable revisar tu correo registrado o la app de la boletera para confirmar si debes llenar algún formulario o si la devolución ya fue programada.

Si realizaste la compra en efectivo o a través de puntos de venta físicos, deberás acudir directamente al punto de venta o taquilla física donde compraste tus boletos una vez habilitado el periodo de devolución.

Para ello, será necesario presentar los boletos físicos en buen estado junto con una identificación oficial (INE).

Como recomendación, entra en la página o red social de la boletera encargada del concierto en tu sede (por ejemplo, eTicket en Puebla o Mérida) para verificar fechas límite específicas o formularios de aclaración.

Si compraste en línea y han pasado más de 30 días hábiles sin ver el abono, contacta al centro de ayuda de la boletera con tu número de orden a la mano para hacer la aclaración.

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