Se vivieron momentos de tensión tras una toma de rehenes en Colombia

Alrededor de 30 personas fueron tomadas como rehenes este martes en un supermercado en la caribeña ciudad colombiana de Cartagena, mientras que cinco mujeres fueron liberadas, tras un fallido asalto, informó el presidente Abelardo De La Espriella.

El hecho se produjo en una sucursal de la cadena de supermercados Éxito cuando los delincuentes intentaron asaltar un vehículo de valores y, tras la rápida reacción policial se refugiaron en el establecimiento, tomando los rehenes, explicó el mandatario.

“Secuestraron a 30 personas de las cuales ya han liberado a 5 que son mujeres mayores”, precisó De La Espriella durante una visita a la ciudad de Villavicencio, en donde el lunes en la noche estalló un vehículo con explosivos cerca al edificio de la Gobernación del Meta.

“Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública con grupos especiales”, atendiendo la situación, agregó. “Estamos con las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Policía, les garantizo al pueblo colombiano que vamos a liberar a esas personas”.

Atención: A esta hora se registra un fuerte de movimiento de la Fuerza Pública en la entrada del Éxito Cartagena, en la Avenida Pedro de Heredia, donde permanecen retenidas 21 personas. Las autoridades también están instalando vallas en el punto de acceso del establecimiento… pic.twitter.com/0JzFFT1BuC — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 24, 2026

Imágenes de la agencia de noticias Reuters mostraron a militares y policías fuertemente armados desplegados en el exterior del supermercado.

El aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena suspendió brevemente los aterrizajes mientras las fuerzas armadas utilizaban una de las pistas para atender la toma de rehenes.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a algunas personas arrodilladas contra los escaparates del supermercado, al parecer con las manos atadas. Reuters no pudo verificar de forma independiente las imágenes.

“Para grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad”, dijo un comunicado de Éxito.

“La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación”, agregó.

Cartagena, especialmente su centro histórico colonial amurallado, es un destino turístico muy popular tanto para los colombianos como para visitantes extranjeros.

Ante esta situación, autoridades locales como federales informaron que los operativos preventivos se mantenían en la zona con el fin de resguardar a la población.

Militares se encontraban a las afueras del supermercado ı Foto: Reuters

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LMCT