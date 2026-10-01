Alejandra Guzmán y Ernesto Laguardia: Así fue su noviazgo de jóvenes

Alejandra Guzmán sorprendió a los habitantes y espectadores de La Casa de los Famosos México 2026 con un show musical lleno de energía. Pero el momento más comentado en redes sociales fue cuando la cantante de “Hacer el amor con otro” reveló que tuvo una relación con Ernesto Laguardia, época en la que ambos coincidieron en la obra musical Mame.

Alejandra Guzmán revela que Ernesto Laguardia fue su novio

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, Alejandra Guzmán recordó con nostalgia que Ernesto Laguardia fue su pareja sentimental en los años 80.

La intérprete de “Eternamente Bella” comentó entre risas: “Él era mi novio en Mame. Me daba unos besotes”, y sorprendió al público y a los habitantes del reality.

Alejandra Guzmán exponiendo relación con Ernesto LaGuardia



“El era mi novio en “Mame”, me daba unos besotes”



JAJAJAJAJAJAJAJ, se le juntó el ganado a Erny pic.twitter.com/CfWYlCDtsA — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 1, 2026

La obra musical Mame, en la que Alejandra actuó junto a su madre, Silvia Pinal, resultó un éxito en taquilla desde su estreno, en 1985. En ese entonces, La Guzmán tenía apenas 18 años y Ernesto alrededor de 26, lo que convirtió su relación en un romance juvenil que se desarrolló entre ensayos y funciones.

Aunque este romance era un rumor a voces, en realidad nunca se confirmó que tuvieran una relación, hasta ahora, 40 años después.

Otras parejas que tuvo Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia tuvo varios romances con figuras reconocidas del mundo del espectáculo mexicano, entre ellas se encuentra Irma Hernández Mimí, integrante de Flans. A finales de los años 80, algunas revistas documentaron el romance y se aseguraba que contaban con la aprobación de los padres de la joven.

Ernesto Laguardia y Mimi de Flans en los años 80 ı Foto: Especial

Además, en 1993, Ernesto Laguardia se casó con la modelo Cynthia Yedid, tan solo unos meses después de conocerse. Su boda se realizó en el exconvento de Churubusco, en la Ciudad de México y acudieron cerca de 300 invitados, entre ellos varios famosos. Dos años después se divorciaron.

Sin embargo, ahora mantiene un matrimonio estable con Patricia Rodríguez, con quien el actor ha estado casado desde mayo de 2007. La pareja tiene tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano.

¿Quién es Patricia Rodríguez? La esposa de Ernesto Laguardia ı Foto: IG: @ernestolaguardiaoficial

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