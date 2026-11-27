Piden que no le cuenten a Doña Alegría del compromiso de Andrea de Nigris en La Mansión VIP

Recientemente, Andrea de Nigris reveló que su novio Leo le pidió matrimonio en una romántica cita donde hubo un helicóptero y rosas, ante lo que el público rápidamente recordó que Doña Alegría no está enterada de la situación, pues está en La Mansión VIP.

Asimismo, el público recordó que Leticia Guajardo, nombre real de la influencer, no quiere en absoluto al novio de su nieta, principalmente por su aspecto físico, pero además no le parece que la joven decidiera irse a vivir con él sin estar antes casados.

Es por ello que en diversos momentos Doña Alegría incluso ha comentado sobre conseguirle un nuevo novio para su nieta, a pesar de que la hermana de Aldo se muestra contenta en su relación, e incluso veía a Yetus como un buen partido para ella.

Piden que no le cuenten a Doña Alegría del compromiso de Andrea de Nigris

Después de que Andrea de Nigris compartió detalles sobre su compromiso reciente, las redes sociales estallaron y muchos esperan con ansias la reacción que vaya a tener Doña Lety por la inesperada noticia y sobre todo porque se sabe la opinión que tiene de Leo.

Poncho de Nigris realizó una publicación en la que pidió de manera explícita que no se envíen Super Chats sobre el tema de la futura boda, al señalar que esto podría hacer que su mamá quiera salir del programa.

“No le vayan a mandar un súper chat a mi mamá que Andrea se va a casar y que ya recibió ánillo. ¡No sean ogts! Porfa para que no se salga", pidió a través de su cuenta de X.

No le vayan a mandar un súper chat a

Mi mamá que andrea se va a casar y que ya recibió ánillo. No sean ogts ! Porfa para que no se salga. ☠️ — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 27, 2026

Aunque muchos criticaron al influencer de supuestamente querer utilizar psicología inversa sobre el público para obtener más puntos para su mamá sin gastar, otros coincidieron en que lo mejor sería no decir nada.

Pese a esto, otros señalaron que sí sería bueno que recibiera el mensaje para ver en directo la reacción que tendría Doña Alegría.

Cabe mencionar además que hay algunos Internautas que piensan que el novio de Andrea decidió pedirle matrimonio a su pareja mientras que la abuela no estaba para que ella no se enterara y no hubiera drama, otro detalle que generó críticas por quienes piensan que es una falta de respeto,

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