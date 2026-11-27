El caso de Luis de Llano y Sasha Sokol no ha concluido y ahora, en una reciente entrevista con Pati Chapoy, el productor mexicano señaló que no se disculpará nuevamente con la cantante y rechazó pagar la indemnización pendiente por carencia de recursos económicos.

¿Qué pasa entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

Recordemos que el famoso perdió una demanda civil por daño moral interpuesta por la ex integrante de Timbiriche, a raíz de la relación de abuso que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

Luis de Llano defiende su disculpa a Sasha Sokol ı Foto: Cuartoscuro

Por años, Sasha Sokol enfrentó revictimización por declaraciones realizadas por Luis de Llano, hasta que decidió alzar la voz un 8 de marzo de 2022 y ese mismo año comenzó la movilización legal.

Definieron medidas contra el productor como pagar una indemnización, tomar un curso de conscientización sobre la violencia de género, abstenerse de hablar del caso o mencionar a su víctima y emitir una disculpa pública aprobada judicialmente.

Tras esto, él ha enfrentado medidas de apremio y arrestos por no cumplir con los acuerdos, además que recientemente entró en polémica tras emitir una disculpa pública que no habría sido aprobada por el juzgado de la Ciudad de México.

Luis de Llano niega nueva disculpa a Sasha Sokol

En entrevista con Pati Chapoy, Luis de Llano contó que ya se habrían cumplido cuatro de los seis resolutivos. “Tuvimos la intención. Yo ya le pedí una disculpa”, señaló él.

#EXCLUSIVA

¡Declaraciones contundentes! 🎙️⚖️ Luis de Llano habla en televisión junto a su defensa ante Pati Chapoy: reacciona a la negativa de Sasha de aceptar su disculpa pública y revela por qué no volverá a ofrecerla.#Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO pic.twitter.com/XIU96GuXQ1 — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 28, 2026

Al ser abordados sobre el por qué la artista no aceptó la disculpa publicada recientemente, su asesor Víctor Juárez replicó:

“Desde el principio esta es una persecución para pasar de un juicio civil a un juicio penal”, declaró, “el texto conlleva la intención de pasar a Luis al ámbito penal y eso se llama fraude a la ley, está tipificado”, señaló.

Además, aseguró que en la sentencia dice que ninguna de las partes pueden mandar un texto, sino que la juez es quien debía escribir el texto, el cual le habría sido enviado y ella aprobó.

Tampoco pagará indemnización

El famoso también señaló que ha apelado por un cambio en la indemnización pactada, al considerar que es desproporcionado y que no puede pagar esa cantidad, que no fue mencionada durante la entrevista.

“Me jubilé de Televisa en el año 2016 debido al linchamiento mediático del que he sido víctima, no he tenido el trabajo que tenía antes. Llevo estos casi 5 años recibiendo los golpes”, acusó antes de señalar que vive de su pensión y de las asistencias sociales del gobierno.

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