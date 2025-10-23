El rapero Sean Diddy Combs vivió un momento que puso en peligro su vida, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, luego de que un recluso presuntamente intentara atacarlo mientras dormía.

Según relató su amigo Charlucci Finney, el músico “se despertó con un cuchillo en la garganta”, en lo que describió como una “advertencia mortal” más que un intento de asesinato directo.

Los abogados del también productor afirmaron que, durante el juicio, advirtieron sobre las amenazas que enfrentaría su cliente y piden que Diddy sea trasladado inmediatamente para priorizar su seguridad.

Reportan ataque a Diddy Combs en prisión: ‘Despertó con un cuchillo en la garganta’

Charlucci Finney, quien ha mantenido una relación cercana con Diddy Combs durante varios años, explicó al Daily Mail que un interno logró ingresar a la celda del productor con un arma blanca.

“No sé si él lo rechazó o si llegaron los guardias, sólo sé que sucedió”, detalló.

El amigo de Combs afirmó que, de haber querido lastimarlo, el agresor habría tenido la oportunidad de hacerlo: “Bastaría un segundo para cortarle la garganta con un arma y matarlo. Fue una advertencia: la próxima vez no tendrás tanta suerte”.

Este incidente ha generado gran preocupación entre sus allegados, sus fans y su equipo legal, quienes sostienen que la vida del artista corre peligro mientras permanezca en el centro penitenciario de Brooklyn.

El rapero Sean Diddy Combs, en audiencia ante la corte el pasado 5 de mayo. Foto|AP

Abogados de Diddy Combs piden que el rapero sea trasladado por su seguridad

Los abogados de Diddy Combs aseguran que el ataque pudo estar motivado por el deseo del agresor de ganar notoriedad entre los reclusos, una práctica común en prisiones de alta seguridad.

Tras lo ocurrido, el equipo legal del productor presentó una solicitud formal para que Combs sea trasladado a la prisión FCI Fort Dix, ubicada en Hanover Township, Nueva Jersey, un centro de menor riesgo.

En esa instalación, dijeron, Diddy podría acceder a programas de rehabilitación por consumo de drogas y mantener un contacto más frecuente con su familia.

Los abogados del rapero también recordaron que, durante el juicio, advirtieron sobre las amenazas que enfrentaría su cliente si era enviado al penal de Brooklyn. Por ello, insisten en que el traslado de Diddy Combs es una medida necesaria para garantizar su seguridad y su bienestar físico.

Mientras tanto, las autoridades ya iniciaron una investigación interna para determinar cómo fue que el atacante logró ingresar a la celda con un arma blanca, poniendo en riesgo la vida del productor musical.