Juez rechaza petición de libertad de Inés Gómez Mont; aún puede solicitar salida bajo fianza

Inés Gómez Mont se mantiene en Estados Unidos luego de que fuera arrestada el pasado 30 de octubre en Miami, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a cuestiones relacionadas con su estatus migratorio.

Desde entonces, la conductora mexicana permanece bajo custodia de las autoridades migratorias mientras se resuelve su caso. Este 5 de noviembre se dio a conocer que su equipo legal emprendió una estrategia para cuestionar la legalidad de su detención y buscar su liberación, misma que fue rechazada por un juez.

Juez de Estados Unidos rechaza petición de libertad realizada por el equipo legal de la conductora Inés Gómez Mont

Un juez federal de Florida rechazó el recurso de habeas corpus que fue presentado por la defensa de Inés Gómez Mont, el cual buscaba que se revisara la legalidad de su arresto y que pudiera recuperar su libertad. La resolución fue emitida por el juez Jeffrey T. Kuntz, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

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De acuerdo con N+, el juez determinó que el recurso presentado por la conductora no era el mecanismo jurídico adecuado para obtener su liberación. Además, señaló que la vía correspondiente sería solicitar una audiencia para revisar las condiciones de su detención y valorar una posible liberación mediante el pago de una fianza.

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Pero esta decisión no implica que Inés Gómez Mont haya perdido la posibilidad de salir del centro de detención migratoria en el que se encuentra, en Florida. Tampoco es una resolución sobre los procesos que enfrenta en México pues, según declaró esta semana la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, la conductora tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en el país.

Según el expediente consultado por N+, la presentadora fue detenida por agentes del ICE por presuntamente haber ingresado a Estados Unidos desde 2021 sin pasar por una inspección migratoria y por carecer de los documentos de entrada exigidos por la legislación estadounidense.

Actualmente Inés Gómez Mont permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, bajo custodia de ICE.

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