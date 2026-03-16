Aseguran que Laura Zapata le tiene envidia a Thalía y así reaccionó | VIDEO

Laura Zapata forma parte de La Casa de los Famosos 2026 y no ha pasado mucho para que en el programa hicieran referencia a la exitosa hermana de la actriz, Thalía, quien ha destacado a nivel internacional como una de las figuras mexicanas más importantes del entretenimiento..

Fue durante una acalorada pelea verbal con Laura G que Laura Zapata fue señalada de sentir celos por su hermana, pues la colombiana aseguró que la actriz no tenía familia gracias a su envidia por la cantante de ‘Amor a la mexicana’

laura g: o es que tú no tienes hermana por el odio que le tienes



oriana: no tenemos la culpa de que tu hermana sea talentosa y tú no, UN SALIDO A THALÍA



devoraron, hundieron y acabaron con laura zapata#LCDLF6 pic.twitter.com/7EqjGryXgy — aroa 🍒 (@uwmohn) March 16, 2026

“Tú no tienes hermana por el odio que le tienes a tu hermana. No tenemos la culpa de que tu hermana sea tan talentosa y tú no. No tenemos la culpa. Un saludo a Thalía, gracias. Te entendemos, Thalía; estamos contigo”, expresó.

Ante esto, la famosa no reaccionó como muchos esperarían, pues en lugar de reaccionar errática o explosiva, simplemente decidió evitar que la polémica creciera.

“Dice el que carece. Ay, está bien. Se me resbala lo que dice. Thali, hermanita chula, te quiero mucho, hermana”. Además, Zapata reclamó la falta de respeto a los mayores por parte de Laura G y Oriana, que se sumó a la polémica.

Zapata aseguró que Laura “no tenía madre ni abuela que le enseñara” a respetar a las personas que son mayores que ella. Esto ofendió rápidamente a la modelo, quien le exigió que no se metiera con su madre. Después de ello, las famosas prefirieron ignorarse.