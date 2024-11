Ernestina Sodi está intubada, revela Laura Zapata: ‘se le reventó la vena aorta’

La familia de Thalía está pasando por uno de los momentos más devastadores de su historia en los últimos años, pues Laura Zapata reveló que su hermana Ernestina Sodi, la madre de la actriz Camila Sodi, está intubada en el hospital, pues un infarto la fulminó.

Cabe destacar que es muy conocida por los fans de la farándula que las hermanas estás distanciadas desde hace años, pero eso no implica que se detesten. Por ello, Laura Zapata ofreció una entrevista con la prensa para dar los detalles respecto al delicado estado de salud de su parienta.

De acuerdo con la declaración de la famosa, Ernestina Sodi fue ingresada de urgencia el pasado 18 de octubre en un hospital en la CDMX tras capitalino tras sufrir dos infartos al miocardio. Por si fuera poco, a la famosa también se le rompió la vena aorta, una de las más importantes del organismo.

“Es una cosa que me dio muchísima tristeza definitivamente, no quiero que esto se convierta en otra nota, pero sí me dio mucha tristeza porque es una mujer muy joven, tiene 64 años”, dijo devastada Laura Zapata.

Respecto al distanciamiento que existe entre ellas, Laura Zapata señaló que lo que importa en este momento es la pronta recuperación de su hermana Ernestina Sodi. No obstante, señaló que no se van a reconciliar.

“De alguna manera yo creo que las cosas, no cuando pasa una desgracia las cosas se borran, pero definitivamente hay que orar por ella, por su salud, es una gente joven, me imagino que tiene muchas cosas por delante, y tiene dos hijas, y tiene nietos, y bueno, a los 64 años yo creo que nadie merece quedarse en esa línea. Lo que pasa es que no hay que perdonar, yo no tengo nada que perdonar”, apuntó.

Finalmente, Laura Zapata hizo un llamado a la solidaridad por la salud de su hermana Ernestina Sodi y le pidió a la prensa de farándula y a sus fans que oren por la pronta recuperación de su parienta.

“Definitivamente, hay que orar por ella, por su salud, es una gente joven, me imagino que tiene muchas cosas por delante”, rogó Laura Zapata.