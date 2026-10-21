Tentación de mi hermanastro rebelde es una serie en formato vertical creada mediante Inteligencia Artificial (IA) que se ha captado la atención del público desde hace unos días y actualmente acumula millones de reproducciones. Descubre de qué trata y dónde puedes verla.
¿De qué trata Tentación de mi hermanastro rebelde?
Olivia lleva años enamorada en silencio de Jacob, su hermanastro, pero desde que sus padres se casaron, él se ha empeñado en mantenerla a distancia.
Mientras Jacob busca la adrenalina entre motos y riesgos constantes, Olivia es la chica ejemplar que siempre sigue las reglas. Sus mundos parecen incompatibles hasta que una noche inesperada los obliga a compartir más tiempo juntos.
Entre miradas, secretos y emociones reprimidas, la tensión crece y los sentimientos que ambos intentaban ignorar comienzan a salir a la luz. Sin embargo, su vínculo desafía los límites de lo permitido, enfrentándolos a una decisión que podría cambiarlo todo.
Tentación de mi hermanastro rebelde: ¿Dónde ver la serie viral animada?
Tentación de mi hermanastro rebelde es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.
Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 61 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros doce episodios pueden verse sin costo alguno.
Otra opción es TikTok y YouTube, donde usuarios han compartido capítulos.
Otras historias que puedes leer:
- El último arrepentimiento de los trillizos: Elisa es una joven, mitad humana y mitad vampira, quien cree que los trillizos Lockhart son las únicas personas en el mundo en quienes puede confiar su vida. Ella desea volverse humana por ellos, pues sólo así podrá pasar la eternidad junto a uno de los tres.
- Me acosté con mi cuñado: Bella acepta un matrimonio arreglado creyendo que asegurará su futuro, pero todo cambia cuando descubre la traición de su prometido. Herida y consumida por la rabia, pasa una noche con un misterioso desconocido sin imaginar que se trata de Damian Gotti, el jefe de la mafia y hermano de su prometido.
- Rechazando a mis cinco compañeras destinadas: Caine, un joven huérfano decide tomar el control de su vida después de sufrir una profunda traición. Durante 10 años dedicó todos sus esfuerzos a proteger y cuidar a sus cinco compañeras destinadas: Eva, Violet, Lily, Daisy y Rose, entregándoles su amor y apoyo sin esperar nada más que fidelidad.