¡Atrás! No te metas con ese vagabundo

La serie en formato vertical ¡Atrás! No te metas con ese vagabundo es una producción animada creada mediante Inteligencia Artificial (IA). En La Razón te contamos de qué trata y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie viral animada con IA ¡Atrás! No te metas con ese vagabundo?

Vince Astor es coronado Padrino de América, heredero de 20 mil 900 millones de dólares, luego de superar una prueba que duró tres años. Él guarda el secreto cuando Helen Stark, la CEO a la que salvó hace dos años, le propone matrimonio en la calle.

Aún vestido como un vagabundo, la acompaña a casa y soporta el desprecio de su familia por su aspecto físico mientras la obligan a casarse con Philip West. Entonces, su poder emerge capa por capa y demuestra que tiene poder.

El presidente de un banco se arrodilla, llega una oferta de mil millones de dólares. Pese a todo pronóstico, Helen lo elige por quien es.

¡Atrás! No te metas con ese vagabundo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¡Atrás! No te metas con ese vagabundo: ¿Dónde ver la serie animada con IA?

¡Atrás! No te metas con ese vagabundo es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 54 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros 12 episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción es TikTok, donde usuarios suelen compartir capítulos y resúmenes. Puedes buscar en el perfil series a pedido.

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