El antes y después de Nahomi Mejía: Así ha sido su transformación física

Nahomi Mejía es una de las personalidades más destacadas del reality show Juego de Villanos, ya que el público se pregunta más detalles sobre su pasado conforme avanza el programa que reúne a las personalidades más fuertes de la telerrealidad.

Por este motivo, en La Razón te compartimos m´s detalles cómo su perfil y la transformación física que atravesó como una mujer transexual que se mudó a México desde los 18 años para llevar a cabo su transición en el país.

¿Quién es Nahomi Mejía, la modelo trans de Juego de Villanos? ı Foto: IG: @nahomi_mejia__of

Actualmente, Nahomi Mejía luce una cabellera pelirroja; sin embargo, esto no siempre fue así, ya que por mucho tiempo la celebridad llevó el cabello rubio, siendo así como muchos la conocieron.

Y es que la famosa formó parte en el pasado del programa Survivor México, donde también se hacía llamar ‘La China’ por su tipo de pelo. En la tercera temporada, fue una de las competidoras más dominantes y líderes de la tribu Halcones, que se convirtió en subcampeona.

Regresó en la tercera temporada del 2023 como una de las competidoras veteranas más temidas.Se mantuvo nuevamente como una figura estratega y fuerte en las pruebas, logrando avanzar hasta la semana final del programa y obteniendo la 6.ª posición general antes de ser eliminada a un paso de la gran final.

Conoce a Nahomi Mejía de Survivor México ı Foto: larazondemexico

Antes de aparecer en programas de telerrealidad, la originaria de Guerrero era maquillista profesional y se llegó a desempeñar como modelo independiente. Ha trabajado para grandes producciones como MasterChef, trabajando al lado de grandes celebridades como Anette Michel, la Chef Betty y Tatiana.

En 2025, la mujer también destacó por haber aparecido en La Casa de los Famosos para defender a Alfredo Adame. Su primer acercamiento fue estrictamente profesional, cuando Nahomi trabajaba como maquillista en distintos programas y eventos en los que Alfredo participaba.

Su vínculo se fortaleció de manera significativa cuando coincidieron en La Casa de los Famosos All Stars. En este reality, la dinámica del programa puso a prueba su carácter y su resiliencia, y Alfredo se convirtió en un aliado constante para Naomi.

El antes y después de Nahomi Mejía: Así ha sido su transformación física ı Foto: Redes sociales

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