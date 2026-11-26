Aspecto de una marcha del 25N, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a garantizar el acceso a la justicia, fortalecer los mecanismos de protección y combatir la impunidad frente a las agresiones contra mujeres, niñas y adolescentes en México, donde siete de cada 10 han experimentado alguna forma de violencia a partir de los 15 años o antes, según datos sobre prevalencia a lo largo de la vida.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de nueve de cada 10 mujeres que sufrieron violencia física o sexual en ámbitos comunitarios, laborales, escolares o familiares no denunciaron ni solicitaron apoyo.

Entre las principales razones para no acudir ante alguna autoridad o institución, el organismo internacional destacó que las víctimas “consideraron que lo ocurrido no tenía importancia”. Asimismo, señaló que una de cada dos adolescentes entre los 15 y 17 años ha experimentado alguna agresión sexual a lo largo de su vida.

El Dato: De acuerdo con el Inegi, 35.2% de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia física y/o sexual por su pareja. Moretones, hemorragias o sangrado, las principales.

A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, Naciones Unidas advirtió que el acceso a la justicia no termina con la presentación de una denuncia, pues requiere mecanismos efectivos para obtener protección, reparación integral, verdad y garantías de no repetición.

Para ello, consideró indispensable eliminar los obstáculos económicos, legales, institucionales, culturales, lingüísticos, territoriales y tecnológicos que históricamente han limitado el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad.

“Alza la voz, cree a las sobrevivientes, exige justicia”, establece el lema de la campaña ÚNETE 2026, que contempla 16 días de activismo, hasta el próximo 10 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.

México, reconoció la ONU, figura entre los países pioneros en América Latina por su legislación para combatir las agresiones contra la población femenina. Además, destacó las reformas constitucionales y legales de 2024 y 2026, las cuales ampliaron las obligaciones del Estado en materia de protección.

REZAGO ı Foto: Especial

Recordó que en mayo pasado una modificación constitucional facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, mientras que la iniciativa que recibió en julio busca homologar el tipo penal, los protocolos de investigación y las sanciones aplicables en todo el territorio nacional.

Como parte de sus recomendaciones, Naciones Unidas solicitó destinar presupuesto suficiente para aplicar las disposiciones legales, fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres y las unidades especializadas de investigación, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de protección.

36.6 Por ciento de homicidios contra mujeres fue en vía pública

También pidió asegurar el acceso gratuito a servicios de asesoría jurídica, atención psicológica y refugios, además de contar con personal especializado para atender a niñas y adolescentes, conforme a su edad y bajo el principio del interés superior de la infancia.

Otra de las prioridades consiste en prevenir las agresiones dentro de los centros laborales, establecer mecanismos para reportar y reparar los daños que ocurran en plataformas digitales, involucrar a hombres y jóvenes en las estrategias preventivas, así como proteger a las defensoras de derechos humanos. Respecto al panorama internacional, la ONU estimó que alrededor de 840 millones de mujeres, equivalentes a una de cada tres mayores de 15 años, han experimentado violencia física o sexual durante su vida.

Durante 2025, aproximadamente 47 mil mujeres y niñas perdieron la vida a manos de sus parejas u otros integrantes de sus familias en todo el mundo, cifra que representa un promedio de cinco víctimas cada hora.

El organismo internacional reivindicó la participación de las organizaciones feministas en las políticas públicas, el acompañamiento a las sobrevivientes y la exigencia de justicia, además de exhortar a los gobiernos a garantizar recursos sostenidos para prevenir estas agresiones. “La violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir”, sostuvo.

SSPC y SRE refuerzan medidas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron nuevas medidas para prevenir y atender la violencia de género dentro de sus instituciones.

La SSPC estableció seis ejes de acción para combatir estas conductas, fortalecer los procedimientos de atención y garantizar el desarrollo profesional en condiciones de igualdad.

Los compromisos incluyen sensibilizar al personal, capacitarlo para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual, fortalecer las denuncias internas y reconocer la participación femenina en las labores de seguridad.

La Cancillería presentó el Pronunciamiento Cero Tolerancia y la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, que fija reglas para prevenir el acoso, hostigamiento y discriminación en oficinas centrales, embajadas y consulados.

La SRE realizó 102 capacitaciones para más de siete mil servidoras, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. En octubre se certificó en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Elizabeth Hernández