Fuera de las cifras de feminicidio, 3 de cada 4 asesinatos de mujeres

Las fiscalías estatales de México registraron como homicidio doloso tres de cada cuatro asesinatos de mujeres que se cometieron durante 2025, una proporción que en entidades como Colima superó 94 por ciento, pese a la obligación de las autoridades de investigar todas las muertes violentas de la población femenina con perspectiva de género.

El análisis de los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026, que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que las instituciones ministeriales contabilizaron dos mil 228 víctimas de homicidio intencional y 752 de feminicidio consumado, lo que en conjunto equivale a un promedio de ocho asesinatos diarios.

El Tip: El Inegi identificó que las armas de fuego fueron el medio más utilizado para cometer homicidios contra mujeres durante 2025, al concentrar 61 por ciento de las defunciones.

Colima exhibió una de las mayores disparidades a nivel nacional en términos proporcionales, pues de las 78 víctimas que las autoridades contabilizaron entre ambos ilícitos, únicamente tres figuraron en las estadísticas de feminicidio, es decir, menos del cuatro por ciento del total estatal.

Aunque estas diferencias estadísticas no permiten establecer cuántos crímenes ameritaban una tipificación distinta, organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido sobre deficiencias en las investigaciones ministeriales para acreditar las razones de género detrás de las agresiones letales.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), entre 2015 y abril de 2025 ocurrieron 34 mil 715 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes, de los cuales sólo una cuarta parte motivó investigaciones por el delito de feminicidio.

63.6 Por ciento de la violencia contra mujeres no dejó daño físico

“Sólo 24.6 por ciento de estos casos se investigan como feminicidio, lo que muestra la falta de voluntad institucional para aplicar la perspectiva de género”, denunciaron las agrupaciones en junio de 2025, durante la presentación de un informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.

Respecto a la magnitud de la violencia letal, las Estadísticas de Defunciones Registradas del Inegi contabilizaron tres mil 338 asesinatos de mujeres en 2025, un promedio de nueve al día y una cifra superior a los registros que las fiscalías aportaron al censo de procuración de justicia. Sin embargo, ambas fuentes emplean criterios distintos para contabilizarlos. Asimismo, la falta de información sobre las características de las víctimas constituye otra limitación para dimensionar el fenómeno.

En 306 registros de homicidio doloso, las instituciones ministeriales no identificaron el sexo de las personas fallecidas.

MANDATO JUDICIAL. Desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció, a partir del caso de Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada por su esposo y reportado en un inicio como suicidio, la obligación de investigar las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género, incluso aquellas que inicialmente parecen corresponder a suicidios o accidentes, para confirmar o descartar la existencia de motivos relacionados con dicha condición.

Entre las circunstancias que contempla el Código Penal Federal para acreditar el feminicidio figuran los antecedentes de violencia, las amenazas, los indicios de agresión sexual, la incomunicación de la víctima y la existencia de relaciones sentimentales, afectivas o de confianza con el responsable.

El máximo tribunal estableció en dicha resolución que las autoridades ministeriales deben agotar todas las líneas de investigación que permitan confirmar o descartar las razones de género detrás de la muerte violenta de una mujer, independientemente de la clasificación inicial del delito.

Reportes oficiales ı Foto: Especial

“La pérdida de una sola es demasiado”

| Por Yulia Bonilla |

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, destacó que en los primeros ocho meses de este año se logró reducir los feminicidios en cinco por ciento, resultado que no resulta satisfactorio, porque el objetivo es que no se pierda la vida de ninguna mujer más en México.

“Sin embargo, como mujeres, con ninguna cifra podemos sentirnos satisfechas. Cada vida cuenta. La pérdida de una sola vida es demasiado. Seguiremos trabajando para que ninguna mujer sea víctima de violencia. Queremos que las mujeres podamos ejercer los mismos derechos sin importar la entidad federativa donde se resida”, declaró la funcionaria en la conferencia presidencial.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, rindió un balance de los resultados de lo que va del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Tip: La Presidenta Sheinbaum aclaró que, para erradicar la violencia contra las mujeres, la estrategia debe sustentarse en atención a las causas y combate a la impunidad.

En este marco, expuso que 10 millones de mujeres ya reciben alguna de las pensiones para mujeres o adultos mayores; otros 7.3 millones de niñas cuentan con la beca Rita Cetina.

También se han entregado 27 cartillas de derechos; 197 mil ya se sumaron al programa Tejedoras de la Patria; 157 mil 715, como Madres Trabajadoras, y 2.1 millones a la beca Benito Juárez.

Señaló que una de cada tres llamadas hechas a la Línea de las Mujeres, 079, implicó violencia crítica, en donde algunas activaron alertas de violencia feminicida ante la que se brindó atención oportuna.

Además, destacó que este 2026 ya se cumplió la meta para que se contara con más de mil centros Libre a lo largo del país, en cada una de las 32 entidades federativas, con cobertura en 40 por ciento de los municipios.

Allí, psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas escuchan, orientan y acompañan a las mujeres sin costo y cerca de donde viven.

Estas acciones han permitido atender a más de 650 mil mujeres con más de 1.4 millones de servicios.

Otro punto que resaltó fue el paquete de reformas impulsadas durante el sexenio, como la hecha al Código Penal Federal en marzo de este 2026, para ampliar la definición del delito de abuso sexual y establecer que se persiga de oficio.

Recordó que desde 2008, el Secretariado General de las Naciones Unidas lanzó la campaña ÚNETE, también reconocida como la Campaña Naranja, como parte de la cual este año se lanza la campaña para alzar la voz y creerles a las sobrevivientes de violencia.

“La Campaña Naranja exhorta a todos los países a centrarse en tres prioridades: fortalecer el acceso a la justicia, garantizar la protección y la atención integral a las sobrevivientes, y promover rendición de cuentas de quienes ejercen violencia, tanto en espacios físicos como en digitales… La violencia no es un asunto privado ni un destino inevitable, se puede prevenir y se debe eliminar”, dijo.