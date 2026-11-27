Luis Donaldo Colosio Riojas finalmente se registró para buscar la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano. Lo hizo después de pedir licencia en el Senado, y acompañado por Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado, quien aprovechó el momento para recordar su relación con Luis Donaldo Colosio Murrieta y soltar una frase que llamó bastante la atención: dijo que el hijo es “tan brillante o más brillante que su padre”.

Colosio, por su parte, fue bastante claro en su discurso: no llega a disputar el segundo lugar ni a dividir el voto, aseguró que va a ganar y que quiere construir un proyecto distinto a Morena y también al bloque tradicional del PRI y el PAN.

La candidatura. Colosio nació en Magdalena de Kino, ahí están las raíces de su familia, y desde hace meses venía hablando de Sonora con bastante más frecuencia. En el Senado asegura haber presentado alrededor de 190 asuntos, más de 60 relacionados con temas sonorenses, como agua, campo, economía y la Universidad de Sonora. Su anuncio formal lo hizo precisamente desde Magdalena y ligó la decisión con la historia de su padre, quien antes de convertirse en candidato presidencial también tuvo la aspiración de gobernar su estado. Ahora, el hijo quiere intentar aquello que el padre no pudo hacer.

Alfonso Durazo ya había mostrado que el nombre de Colosio no le era indiferente. En septiembre dijo que tenía “mucho por aprender y mucho más por madurar”, cuestionó su paso por Monterrey y hasta recordó que llegó al Senado por la vía plurinominal. Colosio le respondió entonces: “Sonora necesita de toda su atención; de mi futuro me ocupo yo”. Después del anuncio formal, Durazo bajó bastante el tono y dijo que todos tienen derecho a participar, que serán las autoridades electorales las encargadas de revisar los requisitos y que él se conducirá con respeto durante la contienda. Dos tonos bastante distintos.

Y Colosio no llegó pidiendo permiso. Dice que no existe ningún acuerdo con Durazo, reconoce algunos avances de su gobierno, pero también le señala pendientes en salud, agua, educación y desarrollo económico. Sobre Lorenia Valles incluso soltó que la conoce poco pese a que coincidieron en el Senado, algo que atribuyó a la “escasa actividad y participación” de ella en la Cámara. También ha dicho que su candidatura incomoda porque algunos ya se habían acostumbrado a pensar que la elección estaba resuelta entre Morena y el PRIAN.

Y luego apareció Froylán Gámez, vocero de Lorenia Valles, para aclarar que en Sonora “nadie le tiene miedo a Colosio”. Está buena la declaración. Lo único curioso es que Colosio apenas se registró y ya hubo pronunciamientos del gobernador, dirigentes, voceros, adversarios y medio mundo explicando qué representa, qué no representa, qué puede y qué no puede hacer.

La última…

Froylán Gámez dice que en Sonora nadie le tiene miedo a Colosio.

Uy, se nota.

Tanto que tuvo que salir él mismo a explicar que nadie le tiene miedo. A veces para demostrar que alguien no preocupa, lo mejor sería simplemente no prestarle tanta atención.

…y nos vamos.