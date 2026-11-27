Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputan el trofeo de la Copa Libertadores 2026.

El Palmeiras intentará prolongar el dominio brasileño en la Copa Libertadores cuando este sábado 28 de noviembre enfrente a Estudiantes de La Plata en la final del torneo de clubes más importante en Sudamérica, en duelo con sede en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Argentina y Brasil están empatados con 25 títulos de esta competencia cada uno. Sin embargo, si gana el Palmeiras , no solo romperá el empate, sino que además supondrá el octavo año consecutivo en el que un club brasileño alza el trofeo.

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¿En qué canal pasan EN VIVO la final de la Copa Libertadores?

El partido entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, por la final de la Copa Libertadores 2026, se jugará este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario, ubicado en Montevideo, Uruguay. El balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

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Fecha : Sábado 28 de noviembre

Hora : 14:00

Estadio : Centenario

Transmisión: ESPN y Disney+

Posibles alineaciones de Palmeiras y Estudiantes de La Plata

PALMEIRAS : Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Vítor Roque.

ESTUDIANTES DE LA PLATA: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

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Palmeiras va por un título más con el DT Abel Ferreira

La final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario reaviva además un encuentro histórico en la misma cancha. Estudiantes de La Plata venció a Palmeiras en el duelo por el título de 1968, en su camino hacia tres títulos consecutivos, antes de sumar una cuarta corona en el 2009.

El Verdao llega como favorito, gracias a la profundidad de su plantilla ya su solidez financiera, que lo han convertido en un contendiente formidable en Sudamérica bajo la dirección del entrenador portugués Abel Ferreira.

Ferreira ha ganado 11 trofeos desde que se hizo cargo del equipo en el 2020 y ha convertido al Palmeiras en uno de los equipos más regulares del continente. Una cuarta corona de la Copa Libertadores consolidaría aún más al club como la principal potencia brasileña de la era moderna.

El equipo brasileño ha realizado importantes inversiones, pero al mismo tiempo ha seguido obteniendo beneficios de la venta de canteranos a Europa.

Endrick, Estevao y Allan Elias se han marchado en los últimos años, lo que ha ayudado al Palmeiras a generar fondos para retener y fichar a jugadores experimentados como el capitán Gustavo Gómez y el mediocampista brasileño Andreas Pereira.

EVG