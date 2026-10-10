Leo Messi marca doblete en su regreso con el Inter Miami ¿cuántos goles le faltan para los 1000?

Lionel Messi anotó este sábado dos goles para llegar a 23 dianas en el torneo, la mayor cifra de la liga esta temporada, e Inter Miami venció 4-0 a D.C. United para seguir en lo más alto de la tabla general de la Major League Soccer (MLS).

El uruguayo Luis Suárez también marcó dos veces y el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame aportó dos asistencias para Inter Miami, que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar. Miami acumulaba cuatro empates y una derrota antes del estallido ofensivo del sábado.

Messi's left foot is magical 💫 pic.twitter.com/Rn7ssoM5UP — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

Messi disputó los 90 minutos completos, cuatro días después de jugar su partido de despedida, que puso fin a una etapa de 21 años con la selección argentina.

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La victoria fue la primera de Miami desde la goleada 7-1 sobre CF Montreal el 29 de agosto. También fue el primer triunfo en la liga para el nuevo entrenador, Cristian “Kily” González, quien asumió el cargo de Las Garzas el pasado 16 de septiembre.

Messi anotó el primero en el minuto 47, después de que Suárez hubiera marcado dos veces en la primera mitad para darle a Inter Miami una ventaja de 2-0 al descanso. Suárez envió un pase al centro cerca del área chica, donde Messi lo controló y empujó el balón al fondo de la red junto al poste derecho.

Inter Miami amplió su ventaja cuando Messi volvió a marcar en el minuto 60. Recibió un pase de su compatriota Rodrigo De Paul, condujo hacia el interior del área grande y eludió a dos defensores de United para vencer al arquero Sean Johnson con un remate desde 12 yardas.

Messi magic 🪄



Two goals for the World Cup Champion. pic.twitter.com/PMA1l5tyZk — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Leo Messi para llegar a las 1000 anotaciones?

Leo Messi lleva seis partidos consecutivos marcando gol, incluyendo su anotación frente a Benín en su despedida de la Selección de Argentina. El delantero sudamericano también está peleando por llegar a la marca de las 1000 anotaciones.

Con su doblete ante el DC United, Leo Messi alcanzó los 934 goles en su carrera profesional y está 66 tantos de llegar al récord que Cristiano Ronaldo también está buscando del otro lado del mundo con el Al-Nassr.

DCO