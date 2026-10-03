Álvaro Fidalgo responde a las críticas por su rol en el Betis: “Sabía que podía pasar”

Álvaro Fidalgo, mediocampista de la Selección Mexicana, se encuentra en una etapa de aprendizaje de su carrera y durante la concentración con el Tricolor en la Fecha FIFA habló sobre la irregularidad que vive al ser suplente en el Real Betis en Europa, asegurando que quisiera jugar más, pues solo tiene 59 minutos en tres partidos de la campaña , pero hay una gran competencia en el cuadro español.

Fidalgo dejó de ser titular indiscutible en el Club América para pelear por un puesto en la rotación del Betis, en donde se ha visto relegado a un puesto no tan trascendental, pero es porque comparte posición con Dani Ceballos, Pablo Fornals, Nelson Deossa e Isco.

“Obviamente todo el mundo quiere jugar siempre. En este caso la competencia que tenemos en medio campo en el Betis es un es bestial. Te pones a ver jugador por jugador y campeones de Champions League, eh, mundialistas, jugadores que jugaron en Premier League... Eso te lo puedes tomar de varias maneras o mejorar con ellos, que es algo que busco todos los días, o sea, intento aprender lo mejor de Isco, lo mejor de Dani Ceballos, lo mejor de Pablo Fornals, lo mejor de Nelson Deossa. Jugadores que serían titulares en cualquier equipo del mundo, ¿no?”, dijo el Maguito en entrevista para Azteca Deportes.

En la campaña, Fidalgo fue banca en los primeros tres juegos del Betis en LaLiga de España. No vio minutos ante la Real Sociedad, Valencia y Levante. Finalmente en la competencia liguera tuvo acción ante el Real Madrid, entrando de cambio y cambiándole la cara a su equipo, ayudando a obtener la victoria.

“Partiendo de esa base, pues uno sabe que es complicado entrar, pero es que es así el futbol de élite, no te van a regalar nada. No es fácil estar tiempo sin jugar, de repente jugar, bueno, puede ser, pero tienes que prepararte para ello”, compartió el jugador mundialista por el Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

Sobre su decisión de dejar al Club América, Fidalgo dijo que fue una conjunción de factores. En el conjunto de Coapa el Maguito era titular, capitán por momentos y multicampeón, siendo tricampeón y obteniendo seis títulos en sus cinco años en el futbol mexicano.

El ahora jugador de la Selección Mexicana de 29 años de edad indicó que para salir de las Águilas hubo motivos personales, familiares y en especial futbolístico, ya que quería seguir evolucionando en su juego. Además que gracias al América regresó a Europa.

“El motivo también futbolístico era que quería seguir intentando crecer, intentando seguir mejorando como jugador, dar ese salto a Europa, un club como el Betis, que es un club increíble que a día de hoy no para de crecer y sigue creciendo. Los primeros dos meses llegué a jugar, a jugar, a jugar y después, bueno, pues obviamente con la calidad de jugadores que hay, con la competencia que hay, eso, pues empezó a haber menos minutos. Yo sabía que podía pasar perfectamente cuando llegué ya había gente que estaba lesionada y a partir de ahí, pues intentar crecer como jugador es lo que siempre busqué toda mi vida”, agregó.

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