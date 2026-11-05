Alessandro Cortez, en el top 6 del triatlón de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Alessandro Cortez en acción en el triatlón de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El mexicano Alessandro Diego Cortez terminó en el top 6 del extenuante triatlón de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, al cronometrar 54:06 minutos, lo que cumplió su sueño de niño, de asistir a una justa olímpica.

Al cruzar la meta en la zona costera del popular balneario de Saly, el originario de Aguascalientes mencionó que participar en una justa olímpica juvenil fue algo que soñó desde que comenzó a practicar triatlón a los nueve años.

Alessandro Cortez en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

En declaraciones al Comité Olímpico Mexicano dijo: “no es el resultado por el cual venía, pero sí se lo cuento a un niño de 9 años que empezó este deporte, y que está en unos Juegos Olímpicos, creo que se volvería loco”.

Alessandro Diego se mantuvo en el sexto sitio en cada una de las pruebas la especialidad que sorteó en medio la exigencia de los contrincantes y del intenso calor en la zona.

La experiencia dijo, le enseña a seguir trabajando más duro y mejorar, además reconoció que la competencia fue difícil por el nivel y el clima, también expresó su agradecimiento al COM por la oportunidad de asistir a unos Juegos Olímpicos.

Alessandro Cortez en acción en el triatlón de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ı Foto: Especial

“La verdad discúlpenme, si no fue mi mejor competencia, mi mejor resultado; pero esto me enseña a seguir trabajando más duro y estar mejor”, señaló el triatleta hidrocálido.

La medalla de oro correspondió al portugués Artur Gaspar (53.13), la plata Emile Vanolst de Luxemburgo (53.23) y el bronce para el japonés Daiki Nishizaki (53.27).

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