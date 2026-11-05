Boxeadora Atena Juárez llega a Dakar 2026 tras haber iniciado enfrentando a “niños”

Atena Juárez en su llegada a Dakar para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El camino de Atena Juárez en el pugilismo comenzó de manera fortuita durante su infancia. Ante la falta de actividades y motivada por los pasos de su hermano, decidió pisar un gimnasio por primera vez. Aquella visita casual se transformó rápidamente en una pasión por el boxeo.

Su inicio en este deporte no estuvo exento de anécdotas. En su primer día de entrenamiento, sin conocimientos previos sobre la disciplina, fue asignada a realizar sparring con un niño que apenas sumaba una semana de práctica.

🥊 El camino de Atena Juárez en el boxeo comenzó de manera inesperada durante su infancia. Inspirada por su hermano y en busca de una actividad para ocupar su tiempo, decidió entrar por primera vez a un gimnasio. Lo que inició como una simple curiosidad pronto se convirtió en una… pic.twitter.com/gdeEU7UhyX — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 5, 2026

“La verdad no tenía mucho qué hacer cuando estaba más chica. Mi hermano entrenaba y cuando me subí al ring la agarre mucho amor a este deporte”, dijo en entrevista al Comité Olímpico Mexicano.

Lejos de intimidarse, la adrenalina y la sensación del combate despertaron en ella un amor inmediato por el boxeo, marcando el inicio de un camino de constancia y aprendizaje diario que llevaron a representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

“Me gusta mucho sentir la adrenalina de mi deporte. La verdad no sabía cómo pelear, pero con el paso del tiempo fui aprendiendo hasta llegar a estar la selección”, agregó.

Dos disciplinas, dos grandes sueños y todo México apoyándolas. 🇲🇽

Maya Casas, de tiro con arco, y Atena Juárez, de boxeo, están listas para vivir su momento olímpico en Dakar 2026. ¡Vamos con todo, chicas!#Dakar2026 #MéxicoEnDakar pic.twitter.com/y332WziWEE — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 4, 2026

La joven seleccionada refleja una emoción al dimensionar el alcance de su esfuerzo. Estar en una justa olímpica juvenil representa un gran momento que supera sus expectativas dentro del deporte que ama.

Asimismo, destacó el respaldo de su familia, quienes la acompañan a la distancia, pendientes en todo momento de su desempeño como en estos Juegos en donde llega con la misión de estar en el podio.