La NBA regresa a México para un partido de temporada regular y uno de los invitados a la cita son los Denver Nuggets, que por segunda ocasión jugarán en el país, aunque la primera ocasión se trato de un duelo de exhibición.

Los 5 datos de los Denver Nuggets que debes conocer

Denver se presente frente el público mexicano, aunque la primera en la Ciudad de México. El antecedente previo de los Nuggets en el país fue en 2006, 1.-El 7 de noviembre de 2026 será la segunda vez quese presente frente el público mexicano, aunque la primera en la Ciudad de México. El antecedente previo de los un duelo de exhibición en Monterrey ante los Golden State Warriors , que ganaron por 121-115.

2.-Los Denver Nuggets obtuvieron su nombre por la fiebre del oro (gold rush) que ocurrió en el estado de Colorado durante el siglo XIX. Denver, por la ciudad donde juegan, y Nuggets porque es la palabra que se traduce al español como “pepitas”, en referencia a las pepitas de oro que los mineros buscaban en los ríos y montañas de la región.

Nuggets . En sus inicios la franquicia se llamó Denver Rockets . El equipo nació en 1967 y jugaba en la American Basketball Association (ABA). Sin embargo, en Houston ya tenía el nombre de Rockets y ahí es cuando se toma el nombre que rinde homenaje al pasado minero de Colorado y que es un guiño a un equipo que jugó con ese mote la temporada 1949-50 de la NBL (la antigua National Basketball League que se jugó de 1937 a 1949). 3.-El equipo no siempre fue conocido como Denver. En sus inicios la franquicia se llamó. El equipo nació en 1967 y jugaba en la American Basketball Association (ABA). Sin embargo, en 1976 tuvieron que cambiar su nombre para poder entrar en la NBA , puesya tenía el nombre de Rockets y ahí es cuando se toma el nombre que rinde homenaje al pasado minero dey que es un guiño a un equipo que jugó con ese mote la temporada 1949-50 de la NBL (la antigua National Basketball League que se jugó de 1937 a 1949).

Colorado han pasado grandes jugadores como Alex English, Dan Issel, Carmelo Anthony, Jamal Murray y Dikembe Mutombo (quien protagonizó una rivalidad con la leyenda Michael Jordan), pero indiscutiblemente el mejor elemento que ha vestido el jersey de los Nuggets es Nikola Jokić. El serbio tiene tres premios al Jugador Más Valioso de la NBA y llevó a los Nuggets al campeonato de la NBA de 2023. 4.-Por la franquicia dehan pasado grandes jugadores como(quien protagonizó una rivalidad con la leyenda Michael Jordan), pero indiscutiblemente el mejor elemento que ha vestido el jersey de los. El serbio tiene tres premios al

5.-De la mano de Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jamal Murray y Nikola Jokić los Denver Nuggerts ganaron el primero título de la NBA en la historia de la franquicia. Vencieron 4-1 al Miami Heat, con un Jokić que terminó como MVP de las Finales de la Conferencia y el MVP de las Finales de la NBA.

El partido entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se realiza este sábado 7 de noviembre. Se trata del compromiso 35 de la NBA en México. Se juega en la Arena Ciudad de México e inicia a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

aar