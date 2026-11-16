Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos con el Al-Nassr tras un pequeño descanso por la fecha FIFA y CR7 realizó una seña que la afición aún no descifra. El delantero portugués junto sus dos dedos de en medio y realizó una “M”.

Algunos aficionados lo asemejan a la meta que está buscando Cristiano Ronaldo, los mil goles, mientras que los fans mexicanos no pudieron evitar recordar a Penta Zero Miedo, quien hace una seña bastante parecida a lo que realizó CR7. Además, el Bicho dejó el mensaje “¿Ya lo han averiguado?“.

Have you figured it out yet? 😂 pic.twitter.com/BPrT83GDAb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Cristiano Ronaldo no se cansa de marcar goles con el Al-Nassr en Arabia Saudita y poco a poco se acerca a la meta que tiene en mente, los 1000 goles como futbolista profesional que seguramente lo conseguirá esta temporada.

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El delantero portugués lleva, al momento, 985 goles en su carrera y está a solo 15 tantos de ser el primer jugador en la historia en llegar a 1000 dianas. El equipo con el que más tantos marcó es el Real Madrid con 451 anotaciones con la camiseta merengue.

La siguiente oportunidad de Cristiano Ronaldo para seguir aumentando su conteo de goles será el viernes 20 de noviembre cuando el Al-Nassr visite al Al-Ahli en la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo en uno de sus últimos juegos con Portugal. ı Foto: Instagram @cristiano

Cristiano Ronaldo recibió un homenaje en la primera fecha FIFA sin representar a Portugal

Llegó el momento de que la Selección de Portugal inicie una nueva era tras el retiro de Cristiano Ronaldo y en el primer juego de esta fecha FIFA rindieron homenaje al mítico ‘7′ de los lusos. Todos los jugadores del equipo de Jorge Jesusvistieron el jersey con el dorsal y el nombre de CR7 en la espalda.

Además en las gradas la afición desplegó una manta que tenía las mejores imágenes del Bicho cargando los títulos que ganó con la Selección de los Cinco Escudos y la frase “GRACIAS CAPI7ÁN”. Una imagen que quedará para la historia de Portugal como el día en el que se despidieron de su máxima leyenda.

DCO