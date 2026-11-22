En el futbol de Brasil se suscitó un momento poco visto en el balompié mundial, cuando el entrenador del Paraná, Anderson Simas Luciano, se volvió loco por el gol de su equipo y decidió saltarse las rejas del estadio para celebrar el tanto con los aficionados.

Sin embargo, cuando volvió al terreno de juego para seguir con el compromiso, una persona de la seguridad del estadio lo confundió con un fan que se había metido a la cancha y lo sometió con una llave al cuello como si estuvieran arriba del cuadrilátero. El cuerpo técnico tuvo que llegar para que se diera cuanta que era el director técnico.

🇧🇷 El director técnico del Paraná fue a festejar con los hinchas un gol en la final de la Copa Paraná, pero cuando volvió, un seguridad no lo reconoció y pensó que era un infiltrado 😭 pic.twitter.com/ZHQhfqvfhv — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) November 22, 2026

El elemento de seguridad solo estaba realizando su trabajo

El cuerpo técnico del Paraná vio el momento justo en el que el entrenador fue sometido por el guarida de seguridad y fueron de inmediato al lugar de los hechos para que lo soltara.

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Sin embargo, el guardia de seguridad solo intentaba realizar su trabajo al ver que una persona se saltó la reja, ya que nunca se dio cuenta que el entrenador del Paraná fue con su afición a celebrar, afortunadamente todo quedó en un mal entendido y no paso a mayores.

Aunque el entrenador del Paraná celebró por todo lo alto el gol que mandó la final a la tanda de penaltis, al final su equipo terminó perdiendo el partido por el título y el Athletico Paranaense se fue con las manos en alto.

DCO