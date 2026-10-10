Diego Rossi marca GOLAZO de volea y silencia el Estadio Azteca en el 110 aniversario del América (VIDEO)

Diego Rossi silenció el Estadio Azteca en la celebración de los 110 años del América. El delantero uruguayo esperó un gran servicio por parte de Orbelín Pineda para sacar un disparo de volea y vencer a Luis Ángel Malagón, quien volvió a la titularidad con las Águilas tras su lesión en el tendón de Aquiles.

Orbelín Pineda es uno de los mejores jugadores del Monterrey en la temporada y en la jugada del gol de Diego Rossi demostró su gran nivel en su regreso a la Liga MX. El América necesita remontar el marcador si no quiere vivir una noche amarga en su celebración por los 110 años de historia.

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Diego Rossi la prendió sabroso luego de una destención de la zaga americanista.



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Monterrey busca volver a la senda del triunfo en la Liga MX

El Monterrey tiene una cara diferente en la Liga MX desde la llegada de Matías Almeyda al banquillo de la Pandilla, pero los resultados en el Apertura 2026 han sido regulares para el conjunto de la Sultana del Norte.

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Antes de la fecha FIFA, el Monterrey se midió ante el Atlante en la Jornada 10 del torneo, pero el conjunto regiomontano cayo en el marcador ante el equipo de Miguel Herrera por marcador de 4-2 en el Estadio Azteca, es por eso que ante las Águilas quieren volver a ganar en el torneo local.

El conjunto de Almeyda quiere volver a la Liguilla del futbol mexicano, ya que el torneo pasado se quedaron fuera del certamen en la fase regular al sumar únicamente 18 unidades en 17 jornadas y sufrir 9 derrotas en el certamen local.

DCO