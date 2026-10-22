Comité de Ética de San Lázaro revisará denuncia de MC contra diputados del PRI

Los diputados de Morena señalaron que esta reforma es parte de un paquete de cambios que se discutirán en comisiones antes de finalizar el periodo ordinario.

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados recibió formalmente la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) contra los legisladores priistas Carlos Alberto Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja, e inició la revisión preliminar del caso.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó este jueves que recibió un oficio del comité en el que se confirma la recepción de la queja y se notifica que el órgano legislativo ya trabaja en el asunto.

Según el documento, la Secretaría Técnica realizará en los próximos días las actuaciones y valoraciones necesarias para reunir elementos antes de que los integrantes del comité sesionen y determinen el procedimiento que corresponda conforme a la normativa interna.

La reunión está prevista para el próximo lunes, cuando el órgano podrá analizar los avances de la revisión y definir el trámite de la denuncia. Hasta ahora, no se ha emitido una resolución ni se ha determinado la aplicación de sanciones contra los diputados señalados.

🚨 DIPUTADO DEL PRI LLAMA "ASESINO" A MÁYNEZ Y ARROJA AGUA SUCIA A LOGO DE MOVIMIENTO CIUDADANO



En los pasillos de San Lázaro, el legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla le gritó "asesino" y "cobarde" al dirigente de @MovCiudadanoMX, @AlvarezMaynez, por la crisis de agua… pic.twitter.com/UF94n9CANP — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 20, 2026

La denuncia de MC se produce en medio de las diferencias entre legisladores de distintas fuerzas políticas en San Lázaro. El caso involucra a Gutiérrez Mancilla y Ceja, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contra quienes la bancada emecista promovió la queja ante la instancia de ética parlamentaria.

Por otra parte, fuentes de Morena en la Cámara de Diputados señalaron que el comité no pudo sesionar el miércoles debido a que su vicepresidente, José Luis Sánchez, enfrenta problemas de salud.

La revisión que emprenda el comité será clave para establecer el curso institucional de la denuncia, sin que la recepción del documento implique, por sí misma, que se hayan acreditado responsabilidades o que los legisladores vayan a ser sancionados.

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MSL