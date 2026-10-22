Morena acusa al PAN de ‘amnesia’ por defender al IMSS

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, arremetió contra el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y otros integrantes de Acción Nacional, a quienes acusó de carecer de autoridad moral para presentarse como defensores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A través de sus redes sociales, Montiel cuestionó la postura del panismo frente a las condiciones laborales y las pensiones, y sostuvo que sus integrantes pretenden deslindarse de decisiones tomadas durante gobiernos anteriores.
“Ahora resultan ser los defensores del #IMSS, cuando fueron ustedes quienes desmantelaron las pensiones y acabaron con los derechos laborales”, escribió.
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La dirigente morenista también acusó a los panistas de subestimar la memoria de los ciudadanos y calificó su postura como una “amnesia” conveniente.
“Creen que el pueblo es tonto, pero tonto es quien piensa que la gente no tiene memoria”, publicó en su mensaje, dirigido a Jorge Romero.
En un tono de confrontación política, Montiel cuestionó además la autoridad moral de los integrantes del PAN y afirmó que sus decisiones y posicionamientos explican el rechazo ciudadano hacia ese partido.
“Con ese fino ‘tacto político’, no necesitan que nadie los empuje: ustedes solitos van directo al basurero de la historia”, concluyó.
Las declaraciones se suman al intercambio de críticas entre Morena y el PAN en torno a la defensa de los derechos laborales y el sistema de seguridad social.
En su publicación, Montiel no detalló las medidas específicas a las que se refería, por lo que sus señalamientos sobre las pensiones y los derechos laborales corresponden a su valoración política.
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MSL