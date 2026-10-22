Morena denuncia presunta persecución política contra Luisa González

Morena condenó lo que calificó como una persecución política contra Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana, y acusó al gobierno de Daniel Noboa de impulsar una ofensiva autoritaria contra la izquierda y los movimientos populares de ese país.

En un pronunciamiento, el partido expresó su solidaridad con González y con el pueblo ecuatoriano, al tiempo que exigió el cese de las acciones que considera persecución política y demandó que las autoridades garanticen la integridad y seguridad de la dirigente, así como su derecho a una defensa efectiva y al debido proceso.

Morena sostuvo que el uso de las instituciones judiciales para combatir a adversarios políticos debilita la democracia y restringe la participación ciudadana. Afirmó que las diferencias ideológicas no deben convertirse en motivo para criminalizar a dirigentes y organizaciones progresistas.

“Denunciamos el uso selectivo de la justicia como arma de persecución política, una práctica que la ultraderecha ha vuelto cotidiana en América Latina”, señaló el partido, al advertir que estas acciones buscan desgastar a liderazgos de izquierda y limitar sus posibilidades de participación electoral.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento:



MORENA CONDENA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LUISA GONZÁLEZ EN ECUADOR. pic.twitter.com/0B1PHuX1Xl — Morena (@PartidoMorenaMx) October 23, 2026

En el documento, Morena también recordó el allanamiento a la Embajada de México en Quito, ocurrido en abril de 2024, cuando fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza para detener al exvicepresidente Jorge Glas. El partido calificó aquel episodio como una violación al derecho internacional y recordó las agresiones contra personal diplomático mexicano.

Asimismo, señaló que las presiones contra jueces, el hostigamiento denunciado por medios críticos y la criminalización de la protesta forman parte de una escalada autoritaria en Ecuador. En ese contexto, advirtió sobre rasgos “neofascistas” en la forma de gobernar de Noboa.

El partido vinculó su postura con los principios de la Cuarta Transformación y sostuvo que la legitimidad de los gobiernos depende de la confianza ciudadana y del respeto a la voluntad popular, no del uso de la fuerza ni del abuso del poder.

Finalmente, Morena exigió la libertad de Luisa González y llamó a las autoridades ecuatorianas a respetar la presunción de inocencia, garantizar el acceso a una defensa y salvaguardar sus derechos fundamentales.

“Ninguna diferencia política justifica vulnerar estos derechos”, afirmó el partido, que concluyó su pronunciamiento con un llamado a respetar la decisión de los pueblos y a impedir que los gobiernos se coloquen por encima de la voluntad ciudadana.

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MSL