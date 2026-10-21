‘Nuestra lucha no es política’: trabajadores del IMSS confrontan a Jorge Romero en campamento

“¡Fuera, lárguense rateros!” fue el grito con el que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confrontaron al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, durante su visita al campamento instalado frente a las oficinas centrales del organismo, en medio de las protestas por demandas salariales y laborales.

Los manifestantes acusaron a los panistas de tener “memoria corta” y les reprocharon su responsabilidad política en la desaparición del antiguo régimen de jubilaciones y pensiones del Seguro Social. La presencia de los representantes blanquiazules derivó en un intercambio de reclamos con los inconformes.

Romero Herrera acudió acompañado del diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba y de la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, entre otros integrantes del partido, para ofrecer una conferencia de prensa en el lugar.

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La confrontación ocurrió mientras los trabajadores mantienen sus movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales y un incremento salarial directo de 10 por ciento, demanda que consideran insatisfecha pese al acuerdo alcanzado entre la dirigencia sindical y las autoridades del IMSS.

Los inconformes anunciaron que el próximo 30 de octubre realizarán una nueva marcha nacional, con movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país, como parte de su estrategia para mantener la presión sobre las autoridades y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Nos mantendremos en lucha y resistencia”, advirtieron los trabajadores, quienes llamaron a sus compañeros de distintas entidades a sumarse a las protestas.

¡ESTA FUE LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA QUE DIO JORGE ROMERO DEL PAN Y QUE ENOJÓ A LOS TRABAJADORES DEL IMSS! 🔴 pic.twitter.com/I5bInQCjKm — Jonathan Padilla (@JonaPCruz) October 21, 2026

“Para demostrar que no somos uno ni somos dos, somos un ch*ngo, cuéntenos bien”, expresaron al convocar a la jornada de movilización.

La nueva protesta se realizará después de que el SNTSS, encabezado por Rafael Olivos, dio por concluida la revisión salarial de 2026, tras alcanzar un incremento global de 8 por ciento: 4 por ciento al sueldo tabular y otro 4 por ciento a la ayuda para vivienda.

Olivos aseguró que el acuerdo incluye compromisos institucionales para atender deficiencias en el suministro de medicamentos e insumos, equipamiento, plantillas de personal y condiciones laborales. Sin embargo, los trabajadores inconformes sostienen que sus demandas no han sido resueltas y mantienen su rechazo a la propuesta.

Además del aumento salarial, una de las principales exigencias planteadas durante la movilización de este miércoles 21 de octubre fue la salida de Rafael Olivos como dirigente nacional del sindicato, en medio de los cuestionamientos a su representación y a la negociación con las autoridades del Instituto.

Como siguiente paso, los trabajadores anunciaron que el sábado 31 de octubre celebrarán una asamblea constituyente en la que definirán la organización y las acciones para dar continuidad a sus demandas.

¡Fuera el PAN!



Trabajadores del IMSS expulsaron al dirigente del PAN, Jorge Romero del campamento en Paseo de la Reforma



Lo increparon recordándole que el PAN destruyó el régimen de jubilaciones pic.twitter.com/4bjxMcYqqP — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 21, 2026

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MSL