PAN exige destitución de Zoé Robledo; cuestiona alza salarial del IMSS

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, exigió la renuncia de Zoé Robledo a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que lo destituya si no deja el cargo, ante las deficiencias que atribuyó a su administración en servicios médicos, abasto de medicamentos y condiciones laborales.

Durante una conferencia frente a las oficinas centrales del instituto, el dirigente presentó un pliego petitorio que reclama equipamiento hospitalario, recuperación de cobertura, mayores recursos para salud, combate a la corrupción en adquisiciones y una mesa de negociación con el personal. También pidió aumentos salariales, reducción de la sobrecarga de trabajo y publicación de una reforma al artículo 123 constitucional.

“Si tiene un poquito de honor, ¡renuncie!”, declaró Romero, quien sostuvo que el IMSS “prácticamente está roto” y aseguró que sus trabajadores han realizado más de 25 manifestaciones en distintas ciudades del país.

La enfermera jubilada y derechohabiente Alejandra Aguayo Rodríguez expuso que enfrenta dificultades para obtener consultas especializadas y medicamentos. Señaló que las citas pueden tardar cinco o seis meses y que el personal adquiere por su cuenta uniformes, baumanómetros y oxímetros ante las carencias de insumos.

Prometieron un sistema de salud como el de Dinamarca y hoy millones de mexicanos no tienen acceso a servicios médicos, mientras la corrupción de Morena le cuesta la salud y la vida a las familias.



Desde @AccionNacional vamos a seguir alzando la voz contra el Cártel de la Salud.… pic.twitter.com/I4h4jcj0Ve — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 20, 2026

Ante preguntas sobre una propuesta de incremento salarial del 8 por ciento, dividida entre 4 por ciento al sueldo base y otro tanto en apoyos para vivienda, Romero consideró que aún resulta insuficiente frente a la exigencia de 10 por ciento al salario tabular. Al principio dijo que esperaría la postura del personal y, cuando se le mencionó que ya existía rechazo, respondió que “era de esperarse”.

El diputado federal Héctor Jaime vinculó las deficiencias con los recursos destinados a salud. Aseguró que el proyecto presupuestal de 2027 contempla 7 mil millones de pesos menos para medicamentos respecto de este año. También cuestionó el uso de más de 30 mil millones de las reservas del IMSS para atender a población sin seguridad social.

Según cifras que citó el legislador, 42 por ciento de los derechohabientes reporta falta de medicamentos y seis de cada diez reprueban el servicio. Agregó que la espera para una cirugía electiva supera 128 días, situación que relacionó con las condiciones de atención hospitalaria.

Por su parte, el vocero del PAN, Jorge Triana, denominó “cártel de la salud” a presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos. Acusó sobreprecios en contratos relacionados con empresas de Amílcar Olán, León Manuel Bartlett y el senador Carlos Lomelí, señalamientos que expuso durante la conferencia.

La dirigente panista en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, afirmó que la Fiscalía General de la República rechazó recibir una denuncia que su partido pretendía presentar por la muerte de ocho recién nacidos en Jalisco y cinco en Durango. Solicitó investigar esos casos y respaldó la exigencia de separar a Robledo del cargo.

Trabajadores del IMSS increparon a Romero, durante su visita al campamento de protesta en Paseo de la Reforma, donde lo rechazaron al grito de “¡fuera PAN!”. Los manifestantes le reprocharon las reformas al régimen de pensiones y jubilaciones que impulsaron anteriores gobiernos panistas.

Romero aseguró que el PAN apoyaría la revisión de las reformas al régimen de jubilaciones y pensiones que impulsaron anteriores gobiernos de su partido, siempre que los cambios mejoren las condiciones laborales. El dirigente negó cualquier intento de intervenir en las movilizaciones del IMSS y reiteró su respaldo a los trabajadores. Durante la conferencia, los panistas también se sumaron a la exigencia de destituir al líder sindical Olivos.

En el PAN nos solidarizamos con personal médico y de enfermería por lo que hoy pasa en @Tu_IMSS.



Prometieron resolver los problemas del país y terminaron destruyendo lo que debía funcionar. Faltan medicamentos, citas médicas e insumos. La promesa de Dinamarca quedó en burla… pic.twitter.com/Gcjk1X8hMB — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 21, 2026

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