Marcha de trabajadores del IMSS en CDMX. Sigue aquí lo más relevante

Un contingente de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) organizó una movilización nacional este miércoles 21 de octubre, concentrándose en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca visibilizar una serie de pliegos petitorios orientados a exigir respuesta formal de las autoridades federales y de la dirección del instituto ante diversas demandas de carácter laboral y económico. Sigue aquí lo más relevante.

17:50 horas | Trabajadores del IMSS bloquean parcialmente Calzada Vallejo

Trabajadores del IMSS del Centro Médico La Raza mantienen un bloqueo parcial e intermitente sobre Calzada Vallejo, a la altura de Antonio Valeriano y de la calle Clave, con dirección al sur, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Elementos de Tránsito de la SSC instalaron una barrera de seguridad para prevenir incidentes viales. Como alternativa vial, se recomienda utilizar Eje Central Lázaro Cárdenas.

17:50 #PrecauciónVial | Continúa bloqueos intermitentes por manifestantes sobre Calz. Vallejo a la altura de Clave al Sur, alcaldía GAM. #AlternativaVial Eje Central Lázaro Cárdenas. pic.twitter.com/N4e0gpwwTb — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 21, 2026

17:10 horas | Marcha de trabajadores del IMSS avanza por Eje Central

La marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza por Eje Central con dirección al Zócalo capitalino, donde se encuentra Palacio Nacional, destino al que se dirige el contingente.

Debido a la movilización, se reportan cortes a la circulación en avenida Bucareli.

#Marcha | Personal de #ConcertaciónPolíticaCDMX está presente y pendiente de la marcha de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI en dirección al Zócalo, pasando por Eje Central Lázaro Cárdenas. pic.twitter.com/34XOeECSAL — Concertación Política CDMX (@SCPPyBG) October 21, 2026

16:50 hrs. Comienza la marcha de trabajadores del IMSS

El contingente de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició su desplazamiento ocupando ambos sentidos de la avenida Cuauhtémoc, a la altura de la calle Antonio M. Anza, con dirección al norte de la capital.

De acuerdo con los reportes de vialidad, la movilización ha generado el cierre total del tránsito sobre dicha arteria, obligando a las autoridades capitalinas a implementar un dispositivo de movilidad para canalizar el flujo vehicular en la zona de la colonia Roma Sur y Doctores.

En tanto, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó a los automovilistas utilizar las avenidas Insurgentes y Doctor José María Vértiz como alternativas viales para evitar los asentamientos en el perímetro del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

16:00 hors. Implementan operativo previo a marcha

En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Tránsito de la Ciudad de México implementaron un operativo de resguardo y cortes a la circulación sobre la avenida Cuauhtémoc para mitigar las afectaciones viales en la zona centro-sur de la capital.

Además, los representantes del movimiento indicaron que mantendrán la concentración de manera indefinida a la espera de ser recibidos por mandos directivos de la institución, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternativas como la calzada de Tlalpan y el Eje 1 Poniente.

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MSL