Anuncian informe tras choque entre PRI y MC para analizar responsabilidades; alistan denuncias

Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pidió un informe para identificar a los participantes en el altercado del martes en San Lázaro, y analizar responsabilidades, mientras que Ivonne Ortega, coordinadora parlamentaria de MC, exigió sanciones, la destitución del “presunto agresor y la revisión de los controles de acceso al recinto legislativo”.

Este anuncio ocurrió tras el enfrentamiento entre integrantes del PRI y Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el martes 20 de octubre en San Lázaro, durante una confrontación por la crisis del agua turbia en Jalisco.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que se comunicó con las personas involucradas y les pidió mantener el respeto dentro del recinto parlamentario.

También conversó con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para convocar una reunión extraordinaria este miércoles 21 de octubre y revisar lo ocurrido, así como las medidas que podrían adoptarse para evitar nuevos episodios de violencia.

En un mensaje difundido en redes sociales, Bolaños-Cacho llamó a los integrantes de todas las fuerzas políticas a privilegiar el debate sobre las descalificaciones.

“Conmino a las diputadas y a los diputados a no permitir que ganen más los insultos y las descalificaciones que los argumentos serios y la buena política”, expresó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Además, advirtió que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes trabajan en el Palacio Legislativo y sostuvo que el incidente requiere atención institucional, en un contexto en el que las confrontaciones entre representantes políticos pueden profundizar la desconfianza ciudadana.

Por separado, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, anunció que su bancada analiza presentar denuncias penales por las agresiones registradas durante el enfrentamiento y exigió sanciones contra los responsables.

Condenamos lo ocurrido este martes en el Recinto Legislativo.

Como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tomaré las medidas pertinentes para que estos hechos no se repitan. pic.twitter.com/8mnzTL75Rl — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) October 21, 2026

En conferencia de prensa este miércoles, la legisladora solicitó la destitución de Eduardo Carbajal, a quien señaló como uno de los presuntos participantes en las agresiones y vinculó con el PRI. También anunció que pedirá las grabaciones de las cámaras institucionales para esclarecer los hechos y determinar la intervención de cada persona.

Según la versión de Ortega, el enfrentamiento comenzó cuando Álvarez Máynez caminaba por las instalaciones de San Lázaro, después de visitar el pleno y conversar con el embajador de Noruega.

En ese momento, relató que dos diputados priistas, acompañados por personal de apoyo y con recipientes de agua, se acercaron al grupo emecista para reclamar por la crisis hídrica en Jalisco.

La coordinadora aseguró que los reclamos estuvieron acompañados de insultos y acusaciones. También afirmó que Gutiérrez Mancilla intentó golpear a Álvarez Máynez, pero fue contenido por el diputado de MC Juan Ignacio Zavala.

De acuerdo con la legisladora, posteriormente se produjo otra agresión contra un integrante de Movimiento Ciudadano, lo que provocó la intervención de más personas para contener la confrontación.

Ortega mostró fotografías y videos con los que identificó a Carbajal y lo señaló por su presunta participación en agresiones contra los diputados Juan Ignacio Zavala, Gildardo Pérez Gabino y Gibrán Ramírez Reyes.

La emecista sostuvo que las grabaciones de seguridad serán fundamentales para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades, por lo que pidió que se revisen tanto la actuación de los legisladores como la del personal que los acompañaba.

Además de las posibles denuncias penales, Ortega solicitará a la Jucopo revisar los protocolos de ingreso a la Cámara de Diputados, al cuestionar que personas que no son legisladoras, pero cuentan con acreditaciones para entrar al recinto, puedan involucrarse en confrontaciones físicas.

La coordinadora afirmó que en episodios anteriores han tenido conocimiento de presuntos ingresos de personas armadas al Palacio Legislativo, por lo que consideró necesario revisar los mecanismos de control y las medidas de prevención.

“Si este Eduardo Carbajal trabaja aquí en la Cámara de Diputados, no es un ejemplo que podamos seguir manteniendo acá”, expresó al justificar su exigencia de destitución administrativa.

La bancada de MC informó que su equipo jurídico analiza la procedencia de acciones penales por las presuntas agresiones y posibles daños a la propiedad, aunque aclaró que todavía no había definido la presentación de las denuncias.

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JVR