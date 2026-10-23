FGR abre nueva investigación contra exfiscal de Chihuahua por presuntos vínculos con casinos

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación contra el exfiscal de Chihuahua, César “N”, por presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, luego de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván proporcionara información sobre el caso a la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos.

La FGR informó que Godoy recibió a la mandataria estatal en una reunión solicitada por ella, en la que también participó David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con la fiscal general, Campos Galván responsabilizó a su exfiscal de los hechos ocurridos en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participaron en un operativo contra un presunto laboratorio de drogas.

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Tras el despliegue, dos funcionarios estadounidenses y dos mexicanos murieron en un accidente automovilístico.

Además, la gobernadora señaló al exfiscal por presuntos actos de corrupción.

“Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su exfiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres”, declaró Godoy.

🚨La titular de la FGR, Ernestina Godoy, se reunió con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien responsabilizó al exfiscal estatal de supuestos actos de corrupción vinculados a César "N", casinos y prestanombres.



Tras el encuentro, la FGR abrió una nueva línea de… pic.twitter.com/5Gl4qRS74G — Azucena Uresti (@azucenau) October 23, 2026

La gobernadora, agregó, se comprometió a entregar información sobre esos señalamientos, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una nueva línea de investigación.

La FGR no detalló en el comunicado cuáles son los datos específicos que recibió ni qué diligencias realizará a partir de ellos.

Godoy también señaló que durante el encuentro hablaron de los delitos que se imputarían al exfiscal. Según explicó, la Federación procedería por el delito de traición a la patria, mientras que las autoridades estatales buscarían imputarle delitos del fuero común.

“Una de las cosas que también me comentó y lo acordamos, ella sabía perfectamente cuál era el delito que se le iba a imputar por parte de la Federación, que es delitos contra la Ley de Seguridad Nacional, traición a la patria, y ellos iban a ir por delitos del fuero común”, sostuvo.

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MSL