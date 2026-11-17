El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la coordinación con el Gobierno mexicano ha permitido frenar el avance de caravanas migrantes hacia la frontera común y combatir las redes de tráfico de personas, tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en medio de las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump.

A través de su cuenta oficial, el diplomático destacó los resultados de la cooperación bilateral y sostuvo que ambas administraciones mantienen acciones conjuntas contra la migración irregular y las organizaciones que facilitan el traslado clandestino de personas.

“Estamos logrando resultados que salvan vidas y que, al mismo tiempo, contribuyen a evitar que las caravanas de migrantes lleguen a la frontera entre los Estados Unidos y México”, afirmó Johnson, quien retomó las declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la contención de estos contingentes.

La reunión tuvo lugar este martes 17 de noviembre, con la participación del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla.

Esta reunión con autoridades mexicanas refuerza el trabajo que impulsamos junto con el Gobierno de México para combatir la migración ilegal y desmantelar las redes de tráfico de personas. Estamos logrando resultados que salvan vidas y que, al mismo tiempo, contribuyen a evitar… https://t.co/jcRIwEOB9E — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) November 17, 2026

Horas antes del encuentro, Rodríguez informó que ninguna de las 24 caravanas migrantes que las autoridades mexicanas han identificado desde el inicio del segundo mandato de Trump alcanzó la frontera norte. La funcionaria aseguró que los operativos de orientación y acompañamiento han contribuido a evitar que estos grupos continúen su recorrido hacia Estados Unidos.

Respecto al contingente que permanece en Chiapas, la titular de Gobernación precisó que 781 personas, principalmente de Honduras y El Salvador, se encuentran en Mapastepec. Explicó que el INM ofrece alternativas de retorno voluntario y regularización migratoria, mientras parte de los integrantes ya regresó a sus países de origen.

El acercamiento diplomático ocurrió después de que Trump amenazara con aumentar los aranceles a los productos mexicanos si el Gobierno federal no impide que las caravanas alcancen territorio estadounidense. El mandatario reiteró que no permitirá su ingreso y advirtió sobre consecuencias comerciales si México incumple esa exigencia.

Aunque Johnson destacó los resultados de la cooperación bilateral contra el tráfico de personas, su mensaje no precisó nuevas medidas, detenciones ni operaciones específicas derivadas de estas acciones. Tampoco anunció acuerdos adicionales tras la reunión con las autoridades mexicanas.

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MSL