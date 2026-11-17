La titular de la Segob Rosa Icela Rodríguez sostuvo este martes una reunión con el embajador de Estados Unidos Ronald D. Johnson.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este martes una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para dar continuidad a las labores coordinadas en materia migratoria en beneficio de ambas naciones.

El encuentro bilateral fue informado oficialmente por la secretaria de Gobernación a través de su cuenta en la red social X. La funcionaria federal subrayó el objetivo compartido de mantener una agenda conjunta enfocada en la atención y gestión del fenómeno migratorio entre ambos países vecinos.

“Este martes sostuvimos una reunión con el embajador de #EEUU en #México, Ronald D. Johnson @USAmbMex, para seguir trabajando de manera coordinada en materia migratoria, en beneficio de nuestras naciones”, escribió la titular de la Segob en la plataforma digital.

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Dentro de la publicación, Rosa Icela Rodríguez incluyó menciones directas hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el subsecretario Arturo Medina Padilla.

Este martes sostuvimos una reunión con el embajador de #EEUU en #México, Ronald D. Johnson @USAmbMex, para seguir trabajando de manera coordinada en materia migratoria, en beneficio de nuestras naciones. 🇲🇽🇺🇸 @Claudiashein @INAMI_mx @SRE_mx @arturomedinap pic.twitter.com/Qqic0lfdmI — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 17, 2026

Reunión, tras amago de aranceles por caravana migrante

En días pasados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizaron un nuevo intercambio de declaraciones tras la salida de caravanas migrantes desde el sur mexicano y Centroamérica rumbo a la frontera norte.

El mandatario estadounidense advirtió que duplicará o impondrá aranceles “pesados” de inmediato a las exportaciones mexicanas si el Gobierno de México no frena el avance de las caravanas.

Trump sostuvo que tras las elecciones intermedias estadounidenses comenzaron a formarse movilizaciones ilegales con personas que “varios países no quieren”, aseguró que no se les permitirá ingresar a territorio estadounidense y afirmó que las autoridades mexicanas se comprometieron a detenerlas.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó el uso de la fuerza o la represión contra los migrantes y afirmó que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca,ninguna caravana ha logrado llegar a la frontera norte.

Detalló que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional atienden dos grupos actuales mediante diálogo e información: les advierten sobre la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos y les ofrecen retorno asistido a sus países o alternativas de estancia regular en México.

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JVR