La Fiscalía General de la República (FGR) inició la capacitación de servidores públicos para brindar primeros auxilios psicológicos, contención emocional y apoyo a sus compañeros ante situaciones de estrés o crisis. El programa busca establecer una red interna de atención que también alcance a policías y peritos que enfrentan escenarios de alta presión durante sus labores.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, encabezó la primera Jornada de Formación en la Acción para Personas Multiplicadoras en Salud Mental Laboral, donde destacó la necesidad de proporcionar herramientas que permitan afrontar las exigencias del servicio público y proteger el bienestar emocional de los trabajadores.

El proyecto forma parte de ESPACIO, una estrategia de la Unidad Especializada en Salud Mental Laboral (UESAM), que depende del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera.

A través de este mecanismo, la institución busca preparar enlaces capaces de identificar señales de alerta, escuchar a sus colegas y facilitar el acceso a atención especializada cuando resulte necesario.

Impulsa @ErnestinaGodoy_ programa en favor de la salud mental de personal de #FGR.

La fiscal general de la República encabezó la 1ra. Jornada de Formación en la Acción para Personas Multiplicadoras en Salud Mental Laboral.



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Durante su intervención, Godoy Ramos aseguró que esta iniciativa representa un esfuerzo institucional para proteger los derechos humanos de los empleados y construir “una gran red de salud mental al interior de nuestra Institución”, mediante la coordinación de distintas áreas.

María del Rosario Novoa Peniche, titular del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, explicó que el modelo contempla una atención “de compañero a compañero”, con trabajadores que asumirán voluntariamente la función de enlaces.

Añadió que la propuesta ha tenido una respuesta favorable entre el personal.

Uno de los sectores que ya comenzó a recibir orientación es el de los agentes y especialistas que participan directamente en investigaciones. Manuel de Jesús Gómez Rojas, titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), señaló que las primeras pláticas han permitido abrir espacios para hablar sobre las experiencias difíciles que enfrentan durante sus actividades.

El funcionario destacó que este acercamiento ha generado entre policías y peritos una sensación de respaldo, que resumió con la expresión “ya tengo a quién decirle lo que estoy viviendo”, en referencia a la posibilidad de compartir situaciones que afectan su estabilidad emocional.

Por su parte, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), destacó la importancia de reconocer cuando un compañero necesita ayuda, incluso si no expresa abiertamente su malestar. Consideró fundamental contar con personas capaces de identificar esas circunstancias y ofrecer alternativas de apoyo.

La primera jornada reunió de manera presencial y virtual a servidores públicos de distintas regiones del país, desde el auditorio del Parque Nacional de la Justicia, en Santa Fe, Ciudad de México. Los participantes realizaron ejercicios prácticos, procesos de evaluación y actividades de retroalimentación como parte de su preparación.

Mireya Lechuga Sánchez, titular de ESPACIO, explicó que la figura de las personas multiplicadoras responde a un modelo de redes que busca fortalecer los vínculos entre compañeros y mantener mecanismos de acompañamiento dentro de la Fiscalía.

“El trabajo no termina aquí”, afirmó, al señalar que la formación constituye una etapa de un esfuerzo institucional más amplio.

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MSL