Un total de 80 profesionales buscan encabezar la Dirección General del IPN, luego de que la SEP validara las aspiraciones de 58 hombres y 22 mujeres.

Un total de 80 profesionales buscan encabezar la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La Secretaría de Educación Pública (SEP) validó las aspiraciones de 58 hombres y 22 mujeres, quienes avanzan a la etapa de consulta democrática interna.

Del 25 al 27 de noviembre, estudiantes, profesores y personal administrativo participarán en un proceso electrónico para definir a los seis finalistas. Este ejercicio seleccionará equitativamente a tres mujeres y tres hombres con el mayor respaldo de la comunidad.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, calificó la jornada como un suceso inédito dentro de la institución. “Estamos convencidos de que el futuro del Politécnico debe construirse escuchando a su comunidad”, señaló el funcionario federal respecto al método participativo.

Las trayectorias académicas y planes de trabajo de las candidaturas están disponibles para consulta pública desde el 18 hasta el 24 de noviembre. La intención es que la comunidad analice las propuestas antes de emitir su voto en la plataforma digital.

La votación virtual operará bajo un sistema auditable donde la opinión de cada sector tendrá la misma ponderación. Este mecanismo busca garantizar la equidad entre la masa estudiantil, el personal docente y los trabajadores de apoyo.

#SEPInforma🗞️ | El Gobierno de México anuncia 80 aspirantes para dirigir el IPN; la comunidad politécnica elegirá a tres mujeres y hombres con los mejores perfiles. pic.twitter.com/Zjvfzzhrko — SEP México (@SEP_mx) November 19, 2026

La revisión de perfiles estuvo a cargo de una comisión integrada por la SEP, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y el Decanato del IPN. El órgano descartó ocho solicitudes por falta de requisitos reglamentarios.

Mario Delgado explicó que la estrategia atiende el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para democratizar la elección directiva. La mandataria recibirá el 1 de diciembre la lista de seis semifinalistas elegidos por el voto comunitario.

Con base en sus facultades normativas, la titular del Ejecutivo Federal designará a la persona idónea para asumir la conducción del instituto durante el periodo de cuatro años.

El proceso marca un precedente en los 90 años de trayectoria de la casa de estudios. Fundado para impulsar la educación científica y tecnológica, el IPN integra por primera vez a su base en la definición de sus mandos superiores.

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JVR