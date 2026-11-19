La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda, se ha localizado a 18 mil 508 personas a partir de cruces de información, búsqueda inmediata y operativos en territorio.

Al presentar los avances de las 10 acciones que integran la estrategia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló que 6 mil 939 personas fueron localizadas mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), que cruza bases de datos públicas y privadas para detectar trámites o actividades realizados después de que se reportó la desaparición.

Otros 5 mil 688 casos corresponden a localizaciones logradas en coordinación con los gobiernos estatales y ya formalizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo que representa 2 mil 599 más que en el informe anterior.

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) reportó mil 473 personas localizadas con vida mediante recorridos en campo, entrevistas, revisión de información y diligencias con autoridades estatales y municipales.

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Más de 18 mil 500 personas localizadas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda



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A través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) se ha localizado a 4 mil 408 personas, 935 más que en el reporte previo.

Medina explicó que su Centro de Mando, instalado en Gobernación, funciona las 24 horas, los siete días de la semana, con la CNB, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, para coordinar acciones desde los primeros minutos posteriores a una denuncia.

Actualmente, 13 entidades tienen puestos de mando conectados con el centro nacional: Ciudad de México, Puebla, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro. El gobierno federal trabaja para incorporar al resto de los estados.

Sobre el Registro Nacional, el subsecretario indicó que especialistas nacionales e internacionales, con acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, revisan sus metodologías para mejorar la calidad de los registros, establecer criterios diferenciados de análisis y formular recomendaciones que den información confiable.

Añadió que, desde la reforma de 2025, todo nuevo registro cuenta con una carpeta de investigación, de modo que la búsqueda avance al mismo tiempo que las diligencias ministeriales, y que también se revisan los registros anteriores que aún no la tienen.

Para combatir posibles redes de reclutamiento, Segob reportó la baja de 2 mil 434 contenidos y perfiles digitales, además del retiro de 682 publicaciones con mensajes asociados a esa actividad. La campaña “Internet Seguro para Todas y Todos” suma mil 26 pláticas de ciberseguridad de la Guardia Nacional en escuelas, con más de 83 mil personas alcanzadas, y 306 talleres con más de 19 mil participantes.

La CNB incorporó drones con cámaras térmicas, visión nocturna y tecnología LiDAR para elaborar mapas tridimensionales, así como equipos de geolocalización y comunicación satelital para ampliar los operativos en zonas de difícil acceso; también reforzó la búsqueda subacuática y su unidad canina.

El balance oficial suma 14 mil 653 atenciones y reuniones con familiares de personas desaparecidas y colectivos.

En este contexto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con madres buscadoras del colectivo “Rastreadoras del Fuerte”, encabezado por Mirna Nereida Medina Quiñónez, junto con la titular de la CNB, Martha Lidia Pérez Gumecindo, y la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriddia Hinojosa.

Señaló que el encuentro buscó escuchar sus planteamientos y encontrar soluciones. “Seguimos fortaleciendo las acciones de localización y acompañando a las familias”, publicó.

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MSL